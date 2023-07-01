Vizcdansızlar bunu da yaptı! Kurban vekaleti veren bin 700 kişiye salam verdiler...

SON BELGESEL

Prens Harry ile Meghan Markle'ın ayrılacağı dedikodusu artık her yerde konuşulmaya başlanmışken, yeni bir iddia ortaya atıldı. Çiftin, bir dijital platforma belgesel çektikten sonra ayrılığı resmi olarak açıklayacakları iddia edildi. Amerikan medyasına göre ise, Harry dijital platformun yöneticilerine, "Meghan'ın olmadığı sadece benimle olan bir belgesel çekebiliriz. Evliliğin tüm detaylarını anlattığım belgesel olur" teklifi, şirket yöneticileri tarafından reddedildi. Harry ve Meghan'ın son belgesel için 65 milyon dolar alacağı belirtildi.



ATEŞLE OYNUYOR

Almanya'da hızla yükselen ve oy oranını yüzde 20'lere çıkaran Almanya İçin Alternatif Partisi (AfD) Türk dönerinin yasaklanmasını istedi. Bu duruma Başbakan Olaf Scholz ve partisindeki birçok isimden tepki geldi. Yasak talebini açıklayan AfD'nin Berlinli üst düzey politikacısı Alexander Jungbluth'un sosyal medya hesabı tepkiler üzerine "gizli" hale getirildi.

BORNOVA'DA YAKALANDI

Olayın büyümesi üzerine Yücel K, yanındaki tabancayla Bahçecioğlu kardeşlere peş peşe ateş etti. Oğlu Berat K'yı alıp kaçtı. Fidan ve Kenan Bahçecioğlu kardeşler, olay yerinde hayatını kaybetti. Bornova'da yakalanan Y.K., gözaltına aldı. Yücel K.'nin Fidan Bahçecioğlu'na borç para verdiğini, tartışmanın da alacak meselesi nedeniyle çıktığını söylediği anlaşıldı.

PİŞKİN SAVUNMA

Zonguldak'ta B.N (21), geçen yıl eski sevgilisi E.T.K.'nin (20) çıplak fotoğraflarını anne, dayı, dede ve anneannesine gönderdi. Daha sonra ise genç kızı kasıklarından ve çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladı. N'nın 'Kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Özel hayatın gizliliğini ifşa suretiyle ihlal etme' suçlarından 25 yıla kadar hapsi istendi. İfadesinde de "Benim okulum, askerliğim var. Ailem zor durumda tahliyemi talep ediyorum" dedi.

İKiNCI KARARI BEKLEMiŞ

Antalya Serik'te yaşayan Serpil Özen (37), uzaklaştırma kararı aldırttığı 18 yıllık eşi Muammer Özen'den (36) boşanmak için dava açtı. 2 yıldır eşinden ayrı yaşayan koca, boşanmamak için her şeyi yaptı. 2 kez intihara kalkıştı. TV programına katıldı. Eşinin suyunu ve elektriğini kesti. Geçen pazar günü de Serpil Özen'in evini bastı. Eşini 24 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Serpil Özen'in, ikinci uzaklaştırma kararını beklerken saldırıya uğradığı ortaya çıktı.

KUŞ DEĞİL KENDİSİ UÇTU

Kayseri Melikgazi'deki ilginç bir ölüm yaşandı. Hunat Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda bulunan 22 katlı rezidansta yaşayan Mustafa Tağman (47), kaçan kuşunu almak için rezidansın çatısına çıktı. Kuşunu yakalamak isteyen Tağman, dengesini kaybederek beton zemine çakıldı. Adamı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, Mustafa Tağman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

GÖZYAŞINA BOĞULDUK

Batman Sason'da İsmail Algan, Beytullah Çelik ve Kerem Şahin, önceki gece saatlerinde Sason Çayı'nda suya girdi. Evlerine dönmeyince aileleri, telaş içerisinde kaldı. Arama çalışmalarından bir sonuç çıkmadı.



KORKMUŞLAR

İhbar üzerine kurtarma ekipleri sevk edildi. Yoğun çalışmalar sonucunda İsmail Algan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Boğulduğu belirlenen çocuğun cesedi morga kaldırıldı. Diğer 2 çocuk da olay yerinden 80 kilometre uzakta bulundu. İsmail Algan'ın boğulduğunu gören çocukların korktukları için ortalıktan kaybolduğu öğrenildi.

TAKSİCİ CİNAYETİ

Trabzon Sürmene'de jandarma ekipleri, taksicilik yapan Hüseyin Aslan'a (50) ait ticari taksiyi önceki sabah saatlerinde camları kırılmış ve terk edilmiş olarak buldu. Kayıp sürücüyü bulmak için arama çalışması yapıldı. Aslan'ın cesedi ise araca 10 kilometre mesafede bulundu. Taksicinin önce bıçaklandığı, ardından da 3 kurşunla vurularak öldürüldüğü anlaşıldı. Ekipler, olayı gerçekleştiren M.K.'yı (42) bulmak için çalışma başlattı.