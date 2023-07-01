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    Vizcdansızlar bunu da yaptı! Kurban vekaleti veren bin 700 kişiye salam verdiler...

    Bursa’da bin 700 kişi bir et restoranına kurbanlık dana için vekalet verdi. Ancak kendilerine salam teslim edilince şoka girdi! İşte sizler için derlediğimiz 1 Temmuz tarihli yaşam haberleri...

    Al’dana’nlar!

    Bursa'da bir et restoranı, Kurban Bayramı için 7 bin 100 liradan bin 700 kişiye kurbanlık büyük baş hissesi sattı. Vekalet aldı. Bayram günü kurbanlık etlerini teslim almaya giden vatandaşlar gördükleri karşısında adeta şok yaşadı.

    Çünkü kendilerine verilen paketlerin içinden salam, sosis ve bozuk et çıktı. Vatandaşlar, etlerin günler öncesinde kesildiğini ve dondurulduğunu açıkladı. Hisse sahipleri restorana gelerek işyeri sahibiyle gergin anlar yaşadı. Şikayet üzerine gelen İl Tarım Müdürlüğü ekipleri numune aldığı 4,5 ton eti etiketsiz olması sebebiyle imha ederken soruşturma başlatıldı.



    GÜÇ BİRLİĞİ
    Tek yumurta üçüzü olan kızkardeşler büyük bir başarıya imza attı. Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü başarıyla tamamladı. Üçüzlerden Aylin Akyürek, "Ben fakülteyi birinci, kardeşim Pelin ikinci, Selin ise dördüncü bitirdi. Dereceyle mezun olduğumuz için gururluyuz. Hayalimiz öğretmen olmak" açıklamasını yaptı.



        BÜYÜKELÇI'DEN KARA HABER
        Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatil yapan Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz, Ölüdeniz Mahallesi Faralya Koyu'nda denizde yüzerken kalp krizi geçirdi. Hemen hastaneye kaldırılan Karagöz, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Dışişleri Bakanlığı yayınladığı taziye mesajında "Lizbon Büyükelçimiz Murat Karagöz'ü ani bir şekilde kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadesini kullandı.



        REKORTEPE
        Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe, ziyaretçi akınına uğradı. Yurt içinden ve yurt dışından binlerce turist, Göbeklitepe'yi ziyaret etmek için Şanlıurfa'ya çıkarma yaptı. Gurbetçi Mustafa Anaç ve eşi Esra Anaç da tarihi yeri gezmek için Almanya'dan geldiklerini açıkladı.



        BANK'ACI'
        Rusya'nın başkenti Moskova'da 23 Haziran gecesi korkunç bir olay yaşandı. Loko-Bank başkan yardımcısı Kristina Baikova (34), 11. kattaki dairesinin penceresinden düşüp yere çakıldı. Hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Baikova'nın evde arkadaşı Andrei ile birlikte kaldığı ortaya çıktı. Polis, şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.

            BİR HAFTA DAYANABİLDİ
            Adana Seyhan'da Erhan Arslan (25), boşanma aşamasında olduğu eşi Nuriye Arslan'ın (30) kaldığı evin önüne geldi. Konuşan ikili arasında tartışma çıktı. Sinirli koca, belinden çıkardığı tabancayla önce eşini başından vurdu. Daha sonra da kendi başına dayadığı silahı ateşledi. Silah sesleri üzerine olay yerine koşan vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerini aradı. Erhan Arslan, müdahalelere rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Nuriye Arslan ise kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesi'nde 7 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.



            PARAMPARÇA
            İzmir Buca'da meydana geldi. Yücel K, dini nikahla birlikte yaşadığı Fidan Bahçecioğlu bir süre önce ayrıldı. Önceki gün 11 yaşındaki oğlu Berat K.'yi, ayrıldığı eşinin yanına getirdi. Burada Yücel K. ile Bahçecioğlu ve onun ağabeyi Kenan Bahçecioğlu arasında tartışma çıktı.

            HATTI KESTİ
            Wagner'ın lideri Prigozhin'in başarısız darbe girişiminden sonra Putin operasyonları sürüyor. General Surovikin'i görevden alan Putin'in bu kararı almasında Rus İstihbarat Birimi FSB'nin raporu olduğu ortaya çıktı. FSB, darbe girişiminin olduğu gün Surovikin ile Prigozhin'in 24 kez telefonla görüştüğü belgelendi. İddialara göre Kremlin'de de 2 köstebek var. Onların isminin açığa çıkması da an meselesi .

                SON BELGESEL
                Prens Harry ile Meghan Markle'ın ayrılacağı dedikodusu artık her yerde konuşulmaya başlanmışken, yeni bir iddia ortaya atıldı. Çiftin, bir dijital platforma belgesel çektikten sonra ayrılığı resmi olarak açıklayacakları iddia edildi. Amerikan medyasına göre ise, Harry dijital platformun yöneticilerine, "Meghan'ın olmadığı sadece benimle olan bir belgesel çekebiliriz. Evliliğin tüm detaylarını anlattığım belgesel olur" teklifi, şirket yöneticileri tarafından reddedildi. Harry ve Meghan'ın son belgesel için 65 milyon dolar alacağı belirtildi.

                ATEŞLE OYNUYOR
                Almanya'da hızla yükselen ve oy oranını yüzde 20'lere çıkaran Almanya İçin Alternatif Partisi (AfD) Türk dönerinin yasaklanmasını istedi. Bu duruma Başbakan Olaf Scholz ve partisindeki birçok isimden tepki geldi. Yasak talebini açıklayan AfD'nin Berlinli üst düzey politikacısı Alexander Jungbluth'un sosyal medya hesabı tepkiler üzerine "gizli" hale getirildi.

                BORNOVA'DA YAKALANDI
                Olayın büyümesi üzerine Yücel K, yanındaki tabancayla Bahçecioğlu kardeşlere peş peşe ateş etti. Oğlu Berat K'yı alıp kaçtı. Fidan ve Kenan Bahçecioğlu kardeşler, olay yerinde hayatını kaybetti. Bornova'da yakalanan Y.K., gözaltına aldı. Yücel K.'nin Fidan Bahçecioğlu'na borç para verdiğini, tartışmanın da alacak meselesi nedeniyle çıktığını söylediği anlaşıldı.

                PİŞKİN SAVUNMA
                Zonguldak'ta B.N (21), geçen yıl eski sevgilisi E.T.K.'nin (20) çıplak fotoğraflarını anne, dayı, dede ve anneannesine gönderdi. Daha sonra ise genç kızı kasıklarından ve çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladı. N'nın 'Kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Özel hayatın gizliliğini ifşa suretiyle ihlal etme' suçlarından 25 yıla kadar hapsi istendi. İfadesinde de "Benim okulum, askerliğim var. Ailem zor durumda tahliyemi talep ediyorum" dedi.

                İKiNCI KARARI BEKLEMiŞ
                Antalya Serik'te yaşayan Serpil Özen (37), uzaklaştırma kararı aldırttığı 18 yıllık eşi Muammer Özen'den (36) boşanmak için dava açtı. 2 yıldır eşinden ayrı yaşayan koca, boşanmamak için her şeyi yaptı. 2 kez intihara kalkıştı. TV programına katıldı. Eşinin suyunu ve elektriğini kesti. Geçen pazar günü de Serpil Özen'in evini bastı. Eşini 24 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Serpil Özen'in, ikinci uzaklaştırma kararını beklerken saldırıya uğradığı ortaya çıktı.

                KUŞ DEĞİL KENDİSİ UÇTU
                Kayseri Melikgazi'deki ilginç bir ölüm yaşandı. Hunat Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda bulunan 22 katlı rezidansta yaşayan Mustafa Tağman (47), kaçan kuşunu almak için rezidansın çatısına çıktı. Kuşunu yakalamak isteyen Tağman, dengesini kaybederek beton zemine çakıldı. Adamı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, Mustafa Tağman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

                GÖZYAŞINA BOĞULDUK
                Batman Sason'da İsmail Algan, Beytullah Çelik ve Kerem Şahin, önceki gece saatlerinde Sason Çayı'nda suya girdi. Evlerine dönmeyince aileleri, telaş içerisinde kaldı. Arama çalışmalarından bir sonuç çıkmadı.

                KORKMUŞLAR
                İhbar üzerine kurtarma ekipleri sevk edildi. Yoğun çalışmalar sonucunda İsmail Algan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Boğulduğu belirlenen çocuğun cesedi morga kaldırıldı. Diğer 2 çocuk da olay yerinden 80 kilometre uzakta bulundu. İsmail Algan'ın boğulduğunu gören çocukların korktukları için ortalıktan kaybolduğu öğrenildi.

                TAKSİCİ CİNAYETİ
                Trabzon Sürmene'de jandarma ekipleri, taksicilik yapan Hüseyin Aslan'a (50) ait ticari taksiyi önceki sabah saatlerinde camları kırılmış ve terk edilmiş olarak buldu. Kayıp sürücüyü bulmak için arama çalışması yapıldı. Aslan'ın cesedi ise araca 10 kilometre mesafede bulundu. Taksicinin önce bıçaklandığı, ardından da 3 kurşunla vurularak öldürüldüğü anlaşıldı. Ekipler, olayı gerçekleştiren M.K.'yı (42) bulmak için çalışma başlattı.

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                Haberler Yaşam Vizcdansızlar bunu da yaptı! Kurban vekaleti veren bin 700 kişiye salam verdiler...
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