FERİŞTAHI GELSE KALDIRAMAZ'

Üçgül'ün 7 ay önce Konya'da bir olaya daha karıştığı ortaya çıktı. Polisin ağabeyi T.Ü. ve arkadaşı ile birlikte bir gazinoya giderek alkol aldığı, sabah 05.00'te gazinonun kapanmasını söyleyen çalışanlara çıkmayacağını söyleyip tartıştığı bilgisine ulaşıldı.

İçkisinin yarım kaldığını, gazinodan kendisini kimsenin çıkaramayacağını belirten Üçgül'ün tehditler savurduğu, sonrasında T.Ü'nün bacağından, kendisinin ise ayağından vurulduğu bildirildi. 5 şüpheliden Selahattin K, "Üçgül, 'İçkim bitmeden feriştahı gelse beni kaldıramaz. Emniyet amiriyim, Diyarbakırlıyım, adamı yığarım buraya' diye bağırdıktan sonra yanındakilere de, 'silahımı getirin' dedi." açıklaması yaptı. (Halit TURAN)