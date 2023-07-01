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    Trafikte dehşet! Lüks otomobiliyle giden polis kendisini geçtiği gerekçesiyle Fatih Uzun’un bacağını kırdı!

    8.5 milyon liralık lüks araç sahibi polis Hüseyin Tayfun Üçgül, trafikte avukat Fatih Uzun’un bacağını kırdı. 7 ay önce de Konya’da içkili restoranda çıkardığı tartışmada ayağından vurulduğu ortaya çıktı.

    Olay adamı maseratili polis!

    İstanbul'da avukat Fatih Uzun, 22 Nisan'da ailesiyle Manisa'dan İstanbul'a dönerken birbirini sollayan ünlü araç ve Ford Focus marka araçların tehlikeli sürüşünden kaçmak için şerit değiştirmek istedi. Lüks araç sürücüsü olan Muğla'da görevli polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül, kendisini sollayan Uzun'un aracını sıkıştırarak taciz etti. Avukata küfürler ederek aracı durdurmasını isteyen polis memuru, trafikte adeta terör estirdi. Uzun'un aracının önüne geçip fren yapan polis, avukatın bacağının iki yerden kırılmasına yol açtı.

    FERİŞTAHI GELSE KALDIRAMAZ'
    Üçgül'ün 7 ay önce Konya'da bir olaya daha karıştığı ortaya çıktı. Polisin ağabeyi T.Ü. ve arkadaşı ile birlikte bir gazinoya giderek alkol aldığı, sabah 05.00'te gazinonun kapanmasını söyleyen çalışanlara çıkmayacağını söyleyip tartıştığı bilgisine ulaşıldı.

    İçkisinin yarım kaldığını, gazinodan kendisini kimsenin çıkaramayacağını belirten Üçgül'ün tehditler savurduğu, sonrasında T.Ü'nün bacağından, kendisinin ise ayağından vurulduğu bildirildi. 5 şüpheliden Selahattin K, "Üçgül, 'İçkim bitmeden feriştahı gelse beni kaldıramaz. Emniyet amiriyim, Diyarbakırlıyım, adamı yığarım buraya' diye bağırdıktan sonra yanındakilere de, 'silahımı getirin' dedi." açıklaması yaptı. (Halit TURAN)

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    Haberler Yaşam Trafikte dehşet! Lüks otomobiliyle giden polis kendisini geçtiği gerekçesiyle Fatih Uzun’un bacağını kırdı!
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