Kurbanlık danaya girip sosis teslim almışlardı! O restoranın sahipleri adliyeye sevk edildi

Restorandaki etler Bursa İl Tarım Müdürlüğü tarafından imha edilirken, restoran sahibi baba ve oğul emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde bir et restoranı, Kurban Bayramı için 7 bin 100 liradan yaklaşık bin 800 kişiye kurbanlık büyük baş hissesi satarak vekalet aldı.
Bayramın birinci günü itibariyle etleri kolilerle dağıtmaya başlayan restoran sahipleriyle, vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Kendilerine koli halinde verilen etlerin bozuk ve aylar öncesine kesilmiş hayvanlara ait olduğunu öne süren vatandaşlar, işyeri sahibinin kendilerini dolandırdığını söyledi.