Kurbanlık danaya girip sosis teslim almışlardı! O restoranın sahipleri adliyeye sevk edildi

Karakola giden 111 kişi, etlerin dini usullere göre kesilmediğini ve bozuk olduğunu ifade ederek restoran sahiplerinden şikayetçi oldu.

İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, numune aldığı kıyma, kuşbaşı ve sucuk gibi ürünlerin üretim ve paketleme yeri ile fatura ve taşıma belgelerinin eksik olduğu tespit etti. Ekipler, 3 ton 800 kilo eti imha etti.