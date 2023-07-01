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    • Yaşam
    • 01.07.2023 10:57
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    • 01.07.2023 11:18
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    İzmir'de katliam gibi kaza kamerada: 4 kişinin öldü 21 kişinin yaralandı

    İzmir'de katliam gibi bir kaza yaşandı.  İzmir'in Menderes ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişinin öldüğü, 21 kişinin yaralandı. Hafif ticari aracın son sürat makas atmaya çalışırken sebep olduğu kaza kameralara yansıdı.

    AJANSLAR
    İzmir’de katliam gibi kaza kamerada: 4 kişinin öldü 21 kişinin yaralandı

    İzmir'in Menderes ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişinin öldüğü, 21 kişinin yaralandığı kaza, araç kamerasınca görüntülendi.

    MAKAS ATMAYA ÇALIŞIRKEN ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
    Görüntülerde, Gaziemir ilçesinden Torbalı yönüne ilerleyen otomobilin, aynı yönde ilerleyen ve makas atan hafif ticari aracın çarpması sonucu kontrolden çıkması yer alıyor.

    Karşı şeride geçen otomobil, minibüsle çarpışıyor.

    GÖZALTINA ALINDI
    Kazayla ilgili soruşturmayı yürüten Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, makas atan aracın sürücüsü Y.K'yi gözaltına aldı.

    Öte yandan yaralıların hastanelerdeki tedavileri sürüyor.

    Gaziemir ilçesinden Torbalı yönüne ilerleyen otomobil, dün Kısık Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak önce refüje sonra karşı şeritteki minibüse çarpmıştı.
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        Haberler Yaşam İzmir'de katliam gibi kaza kamerada: 4 kişinin öldü 21 kişinin yaralandı
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