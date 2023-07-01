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    Bayram bereketi! Vatandaşlar sahil beldelerine akın etti: İlçeler adeta il haline geldi...

    Bayram tatili resmen çile oldu! küçücük beldeler, yerli turistlerle doldu! Bodrum'un nüfusu 2 milyonu buldu! Fiyatlar da tavana vurdu! Bir işletme, 90 bin liralık adısyona 8 bin tl de servis ücreti koydu.

    Turzim patlaması

    Bayramda resmen nüfus patlaması yaşandı. Bodrum'da turist sayısı 1.8 milyona, Çeşme'de 1.4 milyona fırladı. 4 bin kişinin yaşadığı Akyaka bile 100 bin tatilciyi ağırladı.

    Hal böyle olunca fiyatlar da el yaktı! Alaçatı'da bir restoran, bir masaya yaklaşık 90 bin TL fatura çıkardı. Üstelik bunun 8 bin lirasını sadece "servis ücreti" olarak yazdı.

    Türkiye, Kurban Bayramı tatilinde tarihinin en büyük göçlerinden birini yaşadı. Kimi tatil bölgelerine kimi köyüne gidip dinlenme fırsatı yakaladı. Sahil şeridindeki tatil beldeleri ise rekor kırdı. Nüfusları illeri aştı. Muğla'nın Ula İlçesi'ne bağlı Akyaka Mahallesi'nin 4 bin olan nüfusu tatilde 100 bine ulaştı. İzmir Çeşme'de de durum farksızdı. Yerleşik nüfusu yaklaşık 50 bin olan ilçenin nüfusu bayramın birinci gününde 1 milyon 400 bini aştı. İlçeye gitmek isteyenler saatlerce araç kuyruğunda kaldı. Bodrum'a ise sadece 3.5 günde 50 binden fazla araç giriş yaptı. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 90'a yaklaşırken kentin 200 bin olan nüfusu ise 1 milyon 800 bine ulaştı.

        KEMER'DE YER YOK
        Antalya'nın 49 bin 383 nüfuslu Kemer İlçesi ise günde 200 bin yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptı. Nüfusu 4 kat artan ilçenin Kaymakamı Hüseyin Çam, "124 bin yatak kapasitesine sahip ilçemizde, yüzde 100 doluluk oranına ulaştık" ifadesini kullandı. Karadeniz sahillerinde de durum farksızdı. Bartın'ın Amasra İlçesi'ndeki kiralık apartlar ve otellerde yer kalmadı. 6 bin kişilik ilçenin nüfusu 60 bine fırladı.

        BODRUM
        İlçeye sadece 3.5 günde 50 binden fazla araç giriş yaptı.

        'SAKİN ŞEHİR' REKOR KIRDI
        Akkyaka'nın Mavi Bayraklı plajında yer kalmadı. Azmak turu yapan tekneler ise doldu taştı.
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            Haberler Yaşam Bayram bereketi! Vatandaşlar sahil beldelerine akın etti: İlçeler adeta il haline geldi...
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