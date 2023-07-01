Bayram bereketi! Vatandaşlar sahil beldelerine akın etti: İlçeler adeta il haline geldi...

Türkiye, Kurban Bayramı tatilinde tarihinin en büyük göçlerinden birini yaşadı. Kimi tatil bölgelerine kimi köyüne gidip dinlenme fırsatı yakaladı. Sahil şeridindeki tatil beldeleri ise rekor kırdı. Nüfusları illeri aştı. Muğla'nın Ula İlçesi'ne bağlı Akyaka Mahallesi'nin 4 bin olan nüfusu tatilde 100 bine ulaştı. İzmir Çeşme'de de durum farksızdı. Yerleşik nüfusu yaklaşık 50 bin olan ilçenin nüfusu bayramın birinci gününde 1 milyon 400 bini aştı. İlçeye gitmek isteyenler saatlerce araç kuyruğunda kaldı. Bodrum'a ise sadece 3.5 günde 50 binden fazla araç giriş yaptı. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 90'a yaklaşırken kentin 200 bin olan nüfusu ise 1 milyon 800 bine ulaştı.