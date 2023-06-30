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    Mutluluk yuvası! Ali'ye kol kanat gerdiler...

    Başkan Erdoğan, 30 Haziran'ı Koruyucu Aile Günü olarak ilan etti. İşte o gün Özgün çifti Ali Asaf'a kol kanat gerdi. Kendi çocukları bildi. Biricik evlatlarına evlerinin kapısını açıp "Biz kan değil kalp bağıyla bağlıyız" dedi...

    Koruyucu ’ali’e

    Türkiye, büyük bir aile olduğunu bir kez daha gösterdi. Başkan Tayyip Erdoğan, 30 Haziran'ı Koruyucu Aile Günü olarak ilan etti. Eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen proje kapsamında onlarca çocuğa kol kanat gerildi. Asiye Özlem Özgün ve Serkan Özgün çifti de bu proje ile bir yavruya anne baba olup sevindirdi. Özgün çiftçi, Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvurup hayallerini gerçekleştirmek istedi. Uzun bir araştırma sürecinin ardından Ali Asaf'la tanıştıklarını anlatan anne Özgün, şunları söyledi:

    İlk karşılaştığımız o an hafızamdan hiç çıkmayacak. Görür görmez kanatlarımızın altına almak, birlikte yaşamak istedik. Onun büyümesine şahitlik etmek istedik. Biz de onunla büyüyoruz. İlk zamanlar Özlem, Serkan diye sesleniyordu. Şimdi anne baba demeye başlıyor ve biz de daha çok anne-baba olduğumuzu hissetmeye başlıyoruz. Baba Özgün ise şunları söyledi: Bizim hiçbir zaman onun biyolojik anne babasının yerini almak gibi bir çabamız olmadı. Aksine biz onun anne babasını anarak büyütüyoruz. O bizi anne-baba yaptı. (RANA BÜYÜKTAŞ)

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    Haberler Yaşam Mutluluk yuvası! Ali'ye kol kanat gerdiler...
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