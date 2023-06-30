Mutluluk yuvası! Ali'ye kol kanat gerdiler...

İlk karşılaştığımız o an hafızamdan hiç çıkmayacak. Görür görmez kanatlarımızın altına almak, birlikte yaşamak istedik. Onun büyümesine şahitlik etmek istedik. Biz de onunla büyüyoruz. İlk zamanlar Özlem, Serkan diye sesleniyordu. Şimdi anne baba demeye başlıyor ve biz de daha çok anne-baba olduğumuzu hissetmeye başlıyoruz. Baba Özgün ise şunları söyledi: Bizim hiçbir zaman onun biyolojik anne babasının yerini almak gibi bir çabamız olmadı. Aksine biz onun anne babasını anarak büyütüyoruz. O bizi anne-baba yaptı. (RANA BÜYÜKTAŞ)

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