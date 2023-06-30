Kayınpeder dehşeti! Önce gelinini ardından oğlunu öldürdü! Caniden pes dedirten savunma: Öldürdüm pişman değilim

Karabük'te yaşayan T.Ç,, hırsızlık ve tehdit suçlaması sonucu 3 ay önce girdiği cezaevinden, bir hafta önce tahliye oldu. Bu durumu sindiremeyen Çimen, hakkında uzaklaştırma kararı da bulunmasına rağmen, önceki gece sabaha karşı, eşi, oğlu ve gelininin yaşadığı 3'üncü kattaki eve, balkondan tırmanarak girdi. Uykudan kaldırdığı ailesi ile tartışmaya başlayan T.Ç,, kuru sıkıdan bozma tabancası ile önce gelini K.Ç'yi (19) başından vurdu. Ardından, oğlu S, ve eşi G.Ç'yi de vurmak isteyen T.Ç,'nin tabancası tutukluk yaptı.