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    Kayınpeder dehşeti! Önce gelinini ardından oğlunu öldürdü! Caniden pes dedirten savunma: Öldürdüm pişman değilim

    3 ay hapis yatan T.Ç, oğlunun 3. kattaki evine balkondan girdi. “Senin yüzünden hapis yattım” diye bağırıp gelinini öldüren Ç, yakalanınca pişman olmadığını söyledi.

    Öldürdüm pişman değilim

    Karabük'te yaşayan T.Ç,, hırsızlık ve tehdit suçlaması sonucu 3 ay önce girdiği cezaevinden, bir hafta önce tahliye oldu. Bu durumu sindiremeyen Çimen, hakkında uzaklaştırma kararı da bulunmasına rağmen, önceki gece sabaha karşı, eşi, oğlu ve gelininin yaşadığı 3'üncü kattaki eve, balkondan tırmanarak girdi. Uykudan kaldırdığı ailesi ile tartışmaya başlayan T.Ç,, kuru sıkıdan bozma tabancası ile önce gelini K.Ç'yi (19) başından vurdu. Ardından, oğlu S, ve eşi G.Ç'yi de vurmak isteyen T.Ç,'nin tabancası tutukluk yaptı.



    İNTİKAM İÇİN GİRDİM
    Bu sırada oğlu S, eline geçirdiği bıçakla babasını kolundan bıçaklayarak yaraladı. Tabancası düşen T.Ç, kaçtı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Karbeyaz T.Ç,'nin öldüğünü belirledi. Polis tarafından kısa süre sonra yakalanan T.Ç, düğün meselesi nedeniyle tartıştığı oğlu ve gelininin hırsızlık ve tehdit suçlaması nedeniyle hapis yattığını belirtip, bu nedenle intikam için eve girdiğini itiraf etti. (Ali Faik ATAY)

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    Haberler Yaşam Kayınpeder dehşeti! Önce gelinini ardından oğlunu öldürdü! Caniden pes dedirten savunma: Öldürdüm pişman değilim
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