Dehşete düşüren olay! Evi terk eden eşinin dedesi ve kuzenini otomobille ezerek öldürdü

Çam'ın, aracıyla ezdiği hem eşi hem de kendisinin dedesi Feyzi Torun ile kuzeni Mahi Aydos hastanede hayatını kaybetti. Torun ve Aydos, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.



Fotoğrafta: İbrahim Çam



GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Evin önünde yaşanan tartışma ve Çam'ın, Torun ve Aydos'u ezmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, aile fertlerinin İbrahim Çam'a tepki gösterdiği, Çam'ın da aracını onların üzerine sürdüğü ve Torun ile Aydos'un üzerinden geçtiği görüldü.