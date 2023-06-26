Malatyalı depremzede bulduğu altınların sahibini arıyor!

K.maraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremde, Malatya'da da çok sayıda ev ve işyeri yıkıldı. Sokakta kalan depremzedeler de kendilerine açılan belediyelerin sosyal tesislerine sığındı. Bu sürede depremin ertesi günü barındığı tesiste bir çanta bulan Murat Öz, aradan geçen 4,5 aya rağmen halen altınların sahibini bulamadı.

Kendisi de depremden sonra il dışına çıkan ve birkaç gün önce yeniden kente gelen Öz, polis merkezi ve diğer görevlilere başvurup altınların sahibinin bulunması için uğraştı. Şu anki piyasa değerinin yaklaşık 60 bin TL olduğu altınların sahibi bulmak istediğini belirten Öz, "O günden bu yana altınların gerçek sahibini arıyorum. Gerekli yerlere müracaat ettim. İnşallah gerçek sahibi çıkar, ben de bu mesuliyetten bir an önce kurtulurum" ifadesini kullandı.

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Van Başkale'de Ertoşi Aşireti'ne mensup iş insanı Nevzat Durmaz'ın oğlu Adem Durmaz ile aynı aşirete mensup iş insanı Talat Yağızer'in kızı Sozdar Yağızer'ın nikahı kıyıldı. İki gün 2 gece süren düğüne 5 bin kişi katıldı. 5 saat süren takı merasiminde damada 6 milyon lira, geline yaklaşık 4 kilo altın takıldı. Masanın üzerine konulan paralar ise 10 kişi tarafından sayıldı.