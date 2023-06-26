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    Malatyalı depremzede bulduğu altınların sahibini arıyor!

    Depremzede Murat Öz, afet sonrası bulduğu altınların sahibini arıyor. İşte sizler için derlediğimiz 26 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    ’Altın’ kalpli

    K.maraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremde, Malatya'da da çok sayıda ev ve işyeri yıkıldı. Sokakta kalan depremzedeler de kendilerine açılan belediyelerin sosyal tesislerine sığındı. Bu sürede depremin ertesi günü barındığı tesiste bir çanta bulan Murat Öz, aradan geçen 4,5 aya rağmen halen altınların sahibini bulamadı.

    Kendisi de depremden sonra il dışına çıkan ve birkaç gün önce yeniden kente gelen Öz, polis merkezi ve diğer görevlilere başvurup altınların sahibinin bulunması için uğraştı. Şu anki piyasa değerinin yaklaşık 60 bin TL olduğu altınların sahibi bulmak istediğini belirten Öz, "O günden bu yana altınların gerçek sahibini arıyorum. Gerekli yerlere müracaat ettim. İnşallah gerçek sahibi çıkar, ben de bu mesuliyetten bir an önce kurtulurum" ifadesini kullandı.

    'TAKI'BANK
    Van Başkale'de Ertoşi Aşireti'ne mensup iş insanı Nevzat Durmaz'ın oğlu Adem Durmaz ile aynı aşirete mensup iş insanı Talat Yağızer'in kızı Sozdar Yağızer'ın nikahı kıyıldı. İki gün 2 gece süren düğüne 5 bin kişi katıldı. 5 saat süren takı merasiminde damada 6 milyon lira, geline yaklaşık 4 kilo altın takıldı. Masanın üzerine konulan paralar ise 10 kişi tarafından sayıldı.



    KABAD'AYI' TUZAK
    Gümüşhane Torul'a bağlı Büyük Silve Yaylası'nda yıllardır ayılarla başları dertte olan ev sahipleri, Karadeniz usulü ilginç bir yöntem uygulamaya başladı. Kapı ve eşiklere çivi ile vida çakıp yabani hayvanların içeriye girmemesini sağladı. Ali Özcan, "Ayılardan çok çekiyoruz. Kapıları kırıyor. Çivi ve vida yönteminin faydasını gördük" ifadesini kullandı.



    TARİHİ KULAÇ
    İzmirli açık su yüzücüsü otizmli Tuna Tunca (19), İtalya'nın Capri Adası'ndan Napoli'ye kadar olan 36 kilometrelik mesafeyi yüzerek tarihe geçti. Ultramaraton yüzücüsü olarak İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'nı yüzerek geçtikten sonra geçen yıl Triatlon Milli Takımı Antrenörü Mert Onaran'la birlikte Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan Çeşme'ye 11.5 kilometrelik mesafeyi 2 saat 44 dakikada yüzen Tunca bu kez de İtalya'yı fethetti.



        YÜKSEK ÖĞRETİM!
        Türkiye'de yükseköğretimde net okullaşma oranları 2002-2003'te yüzde 14,65 iken, bu sayı 2021- 2022'de yüzde 44,7'ye yükseldi. "Türkiye Yüzyılı"nda yabancı öğrenci sayısının 1 milyona ulaşması hedeflendi. Türkiye, dünyada en fazla uluslararası öğrencinin bulunduğu ilk 10 ülke arasına girdi. Ocak 2023 itibarıyla 194 ülkeden 310 bin öğrenci geldi.
        Burcu ŞEN



        SARI ÖFKE
        İstanbul Pendik'te taksi ile otomobilin karıştığı maddi hasarlı bir trafik kazası yaşandı. Kazanın ardından taksi şoförünün aracını sağa çekeceği sırada, kaçtığını düşünen diğer aracın şoförü aracın kaputunun üzerine çıkarak taksinin ön camını yumruklarıyla patlattı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Taksi sürücüsü, şikayetçi olup hasarının karşılanması gerektiğini anlattı.

        MUCİZE
        Antalya Aksu'da dün sabah korkunç bir kaza yaşandı. Alanya- Antalya Karayolu üzerinde ilerleyen ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu söylenen tur minibüsü, kontrolden çıkıp bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sağ tarafta bulunan bariyer, ok gibi saplandı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne anlattı. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan minibüs şoförü ve 2 kişiyi hastaneye kaldırdı. Ölen kimsenin olmaması 'mucize' dedirtti.



            İETT'DE BALTALI DEHŞET
            İstanbul Fatih'te dün iki İETT otobüsü şoförü arasında kavga çıktı. Biri, diğer otobüsün aynasına çarptı. Sinirlenen şoför, aracından aldığı baltayla saldırdı. Otobüsün camını ve aynasını kırdı. Yolcular, sakinleştirmeye çalıştı. Saldırgan işten çıkarıldı. Konuyla ilgili adli süreç başlatıldı.



            43 MİLYON DEVRETTİ
            6             BİLEN çıkmayınca 43 milyon 331 bin lira devretti. 5 bilenler 41 bin 639'ar, 4 bilenler bin 134'er, 3 bilenler 59'ar, 2 bilenler 6'şar lira alacak.



            876 BİN DEVRETTİ
            5+1 BİLEN çıkmayınca 876 bin lira devretti. 5 bilenler 5 bin 958'er, 4+1 bilenler 893'er, 4 bilenler 72'şer, 3+1 bilenler 50'şer, 3 bilenler 13'er, 2+1 bilenler 19'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler 9'ar lira alacak.

            BERZEG KAÇIRILDI MI!
            Balıkesir'e tatile gelen ünlü ekonomist Korhan Berzeg, 17 Haziran sabahı köpeğiyle birlikte yürüyüşe çıktı. Aramaların 9. gününde de kendisine dair en ufak bir ize rastlanamadı. Ailesi, Berzeg'in fidye için kaçırılmış olabileceğini anlattı. Dünya Bankası'ndan emekli olan Korhan Berzeg, İTÜ'den hocası olduğu Mehmet Şimşek'in, Hazine ve Maliye Bakanlığına getirilmesi üzerine, "Türkiye ekonomisi Şimşek'e emanet edildiyse kısa zamanda ekonomi kendisini toparlayacaktır" açıklamasını yapmıştı.

            MESAJ CİNNETİ
            Denizli'de H.Ş., G.S.'nin eşine telefondan cinsel içerikli mesajlar gönderdi. G.S., otomobiliyle H.Ş.'nin motosikletinin önünü kesti. Önce başına taşla vurdu, ardından araçtan aldığı ruhsatsız av tüfeğiyle bacaklarına ateş etti. H.Ş., can verdi. G.S. ise tutuklandı.

            O CESET BELÇİKALI'NIN
            Marmaris'te 3 gün önce cesedin yakılması sonucu yangın çıktı. Yangınının çıktığı ormanda bulunan ve yapılan otopside boğularak öldürüldüğü belirlenen cesedin Belçika uyruklu Khiari Mohammed'e (32) ait olduğu olduğu anlaşıldı. Zanlıların yakalanması için çalışma baştatıldı.

            KARA HABER
            Antalya'da Nisa Nur Kara, 3. kattan yere çakıldı. Hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

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            Haberler Yaşam Malatyalı depremzede bulduğu altınların sahibini arıyor!
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