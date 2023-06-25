Adana'da adaklık koyunu döverek bayılttı! Gözaltına alınan kasabın ifadesi hayrete düşürdü: Yormak için öyle yaptı

Edinilen bilgiye göre olay, 22 Haziran'da merkez Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi.
Kasaplık yapan Hasan A. (29), bir kişiyle 200 TL karşılığında adaklık koyununu kesmek için anlaştı. Koyunu keseceği sırada elinden kaçıran Hasan A., bir süre boyunca koyunun peşinden koştu ve sonunda yakaladı.
Daha sonra Hasan A., iterek götürmeye çalıştığı koyun direnince, hayvanı darbetmeye başladı. Sersemleyen koyunun kuyruğundan çekip yerden yere vuran Hasan A., bayılmasına neden oldu. Yaşanan şiddet, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.