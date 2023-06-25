Adana'da adaklık koyunu döverek bayılttı! Gözaltına alınan kasabın ifadesi hayrete düşürdü: Yormak için öyle yaptı

Kocavezir Mahallesi'nde başka bir koyunu kesmek üzereyken yakalanan Hasan A., 5199 sayılı Kanun'un 14.maddesi ve 28/A maddesi uyarınca 'Hayvana işkence ve eziyet' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde suçunu kabul eden Hasan A., "Koyun elimden kaçtı ve bir süre sonra yakaladım. Daha sonra da onu yormak için ite kalka götürdüm. Koyun bayılınca da kesip sahibine teslim ettim" dediği öğrenildi.