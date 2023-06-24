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    • Yaşam
    • 25.06.2023 06:14
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    • 25.06.2023 06:14
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    Osmaniye'de otomobil karşı şeride geçip duvara çarptı: 2 ölü

    Osmaniye’de orta refüje çarparak karşı şeride geçen otomobil, beton bariyere çarptı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ersin Kar ve Furkan Bebek’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

    AJANSLAR
    Karşı şeride geçip duvara çarptı: 2 ölü

    Osmaniye'de sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarpıp karşı şeride geçerek beton bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

    BETON BARİYERE ÇARPTI
    Kaza saat 22.30 sıralarında D-400 karayolu, Osmaniye- Düziçi istikametinde meydana geldi. Kent merkezinden, Düziçi istikametine gitmekte olan Ersin Kar yönetimindeki 55 AFE 158 plakalı otomobil, Çona Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak refüje, ardından karşı şeride geçip beton bariyere çarptı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ersin Kar ve Furkan Bebek'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Osmaniye'de otomobil karşı şeride geçip duvara çarptı: 2 ölü
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