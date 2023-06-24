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    İstanbul'da tüyler ürperten cinayet! Eski nişanlısını sokak ortasında katletti

    Bedirhan Uysal, kaçırmaya çalıştığı eski nişanlısı Ülkü Ersöz’ü sokak ortasında katletti. Caninin cinayeti sebebi ise pes dedirtti: Altınları vermesini bekledim. Vermeyince çıldırdım. Öldürdüm!

    Altın cinneti

    Korkunç cinayet, İstanbul Sancaktepe'de 26 Aralık 2022'de yaşandı. 24 yaşındaki Ülkü Deniz Ersöz, sabah saatlerinde evinden çıktı. Sokakta bir yıl önce ayrıldığı eski nişanlısı Bedirhan Uysal ile karşılaştı. Uysal, 17 yaşındaki C.K ile genç kızı kaçırmaya çalıştı.

    Bu sırada Ülkü Deniz Ersöz, yardım çığlıkları atmaya başladı. O esnada kendisinin polis olduğunu iddia eden Bedirhan Uysal, çevredekileri uzaklaştırarak genç kadının yüzüne doğru ateş açtı. Kanlar içinde kalan Ülkü, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Korkunç olayın ardından şüpheli Uysal, tutuklandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tüyler ürperten cinayetle ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

    SİLAH ATEŞ ALMIŞ!

    Uysal, savunmasında "Aramızda resmi nişan yoktu ancak kendisine yüzük takmıştım. Ben askerdeyken ailemin evinden altınlarını çaldığını öğrendim. Altınları başkasının çaldığını düşündüm. Olay günü altınları istedim. Nişanı olduğunu da karakolda öğrendim. Pişmanım" dedi. Esnafın eline müdahalesi sonucu silahın ateş aldığını söyledi. Savcılık, Uysal'ın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

    Seda Nur GÜNAYDIN

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    Haberler Yaşam İstanbul'da tüyler ürperten cinayet! Eski nişanlısını sokak ortasında katletti
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