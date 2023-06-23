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    • Yaşam
    • 23.06.2023 16:16
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    • 23.06.2023 19:02
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    Son dakika: Marmaris'te orman yangını: Korkunç gerçek ortaya çıktı!

    Muğla Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. Yangının ardından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri bölgeye intikal etti. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Öte taraftan olaya dair kan donduran bir gelişme yaşandı. Yangının, öldürülen kişinin ormana atıldıktan sonra şüpheli ya da şüphelilerce cesedinin ateşe verilmesi sonucunda çıktığı tespit edildi. Muğla ve Marmaris Cumhuriyet Başsavcılıkları'nca olaya yönelik geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Orman yangınında kan donduran detay!

    Marmaris'in Sarıana Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.

    Sarıana Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın ormanlık alanda duman görülmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Marmaris ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

    8 HELİKOPTER VE 5 UÇAK İLE HAVADAN MÜDAHALE
    Alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 8 helikopter ve 5 uçak ile havadan, çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale ediliyor.

    Söndürme çalışmalarına Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı erleri de destek veriyor.

        YANGIN, ATEŞE VERİLEN CESET NEDENİYLE ÇIKTI
        Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürürken, yangın bölgesinde ise bir erkek cesedi bulundu.

        Yangının, öldürülen kişinin ormana atıldıktan sonra şüpheli ya da şüphelilerce cesedinin ateşe verilmesi sonucu çıktığı belirlendi. Muğla ve Marmaris Cumhuriyet Başsavcılıkları'nca olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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        Haberler Yaşam Son dakika: Marmaris'te orman yangını: Korkunç gerçek ortaya çıktı!
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