Son dakika: Marmaris'te orman yangını: Korkunç gerçek ortaya çıktı!

Marmaris'in Sarıana Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.
Sarıana Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın ormanlık alanda duman görülmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Marmaris ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
8 HELİKOPTER VE 5 UÇAK İLE HAVADAN MÜDAHALE
Alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 8 helikopter ve 5 uçak ile havadan, çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale ediliyor.
Söndürme çalışmalarına Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı erleri de destek veriyor.