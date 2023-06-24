CHP'li İBB'den büyük ayıp | Cenaze aracı vermediler! Ceset koktu

Bu durumdan dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi cenaze aracı vermedi. Gün boyu uğraştım. Cenaze kokmaya başladı. Kendi imkânlarımla klimalı tabut getirdim. Kimse ilgilenmedi. Bu işi belediye yapmalıydı. En azından cenazeyi morga kaldırsalardı onu da yapmadılar. Şimdi cenaze İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürülecek orada kan örneği alınacak" dedi.

İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda DNA ve kan örnekleri alınan Nebiye Gülduran'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Gülduran daha sonra Tuzla'da toprağa verildi.