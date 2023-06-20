İneğe içki içirmişti! Çiftlik çalışanı tutuklandı

B.D.'nin 'Uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve arandığı ortaya çıktı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.D.'yi gözaltına aldı. Polis ekipleri görüntüler üzerine, 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında 'Bir canlıya gerekli bir sebep olmaksızın alkol veya alkollü madde yedirme ya da içirme' maddesinden de 4 bin 554 lira idari para cezası kesti. Gözaltına alınan B.D., tutuklandı.

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