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    • Yaşam
    • 20.06.2023 12:47
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    • 20.06.2023 12:49
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    İneğe içki içirmişti! Çiftlik çalışanı tutuklandı

    Son dakika haberleri... Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yaşanan büyük skandal sosyal medyada gündem oldu. Bir çiftlikte sattığı kurbanlığa içki içirdiği iddia edilen kişi bir de bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. O görüntülere tepki yağarken şahıs kendisini "Biz hayvanımızı haplamak istedik. Ama biz hapladıktan sonra, bizi yanlış anlamışlar." şeklinde çirkin bir açıklama yaptı. O görüntüleri çiftlik çalışanı B.D, 'Uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Gözaltına alınarak tutuklanan B.D.'ye ayrıca görüntüler üzerine 4 bin 554 lira idari para cezası kesildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İneğe içki içirmişti: O çalışan hakkında flaş gelişme!

    Tarsus ilçesinde, çiftlikte çalışan B.D., önceki gün ineğe içki şişesinde sıvı verdiği görüntüleri sosyal medya hesabında, 'İçerim kime ne, sarhoşum sana ne' sözlerinin geçtiği şarkıyla paylaştı. Sosyal medyada, ineğe içki içirildiğinin öne sürülmesi üzerine Kurban Bayramı öncesi kısa sürede yayılan görüntüler, tepki çekti.



    İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, görüntülerin kaydedildiği çiftlikte incelemelerde bulundu. İncelemede, içki şişesinde hayvansal ilaçlar hazırlandığı ve bu ilaçların da yine içki şişeleriyle hayvanlara verildiği belirtildi. Tespitler üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından cezai işlem uygulanmadı.

    Çiftlik çalışanı B.D., yanlış anlaşıldığını anlatan yeni görüntü yayınladı. Görüntülerde ineğe verdiği ilacı hazırlayan ve içki şişesine dolduran çalışan, plastik şişenin hayvanın ağzında ezildiğini, bu nedenle ilacı cam şişede verdiklerini kaydetti.

        B.D.'nin 'Uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve arandığı ortaya çıktı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.D.'yi gözaltına aldı. Polis ekipleri görüntüler üzerine, 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında 'Bir canlıya gerekli bir sebep olmaksızın alkol veya alkollü madde yedirme ya da içirme' maddesinden de 4 bin 554 lira idari para cezası kesti. Gözaltına alınan B.D., tutuklandı.

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