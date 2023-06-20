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    İzmir'de korkunç cinayet! Cesetleri sığdırabilmek için 100 parçaya...

    İzmir’de bir evdeki derin dondurucu ve buzdolabında Türkmen Gülkamar Hanimova, kızları Leyla ve Laçin Geldiyazova ile Laçin’in sevgilisi Ruslan Kerimov’un cesedi çıktı. Katilin Hanimova’nın erkek arkadaşı S.M. olduğu, cesetleri sığdırabilmek için 100 parçaya ayırdığı ortaya çıktı!

    Donakaldık!

    Türkiye'nin konuştuğu vahşet Bayraklı'daki iki katlı evde yaşandı. Önceki gün yapılan ihbar üzerine eve giden polis ekipleri, Türkmenistan uyruklu hasta ve çocuk bakıcısı Gülkamar Hanimova, kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova'nın derin dondurucuda, Laçin'in erkek arkadaşı Ruslan Kerimov'un ise buzdolabında cesediyle karşılaştı.

    Gülkamar Hanimova'nın erkek arkadaşı S.M. olduğu belirlenen soğukkanlı katilin, ilaçlı bir içecekle kurbanlarını uyuttuğu, ardından derin dondurucu ve buzdolabına sığdırabilmek için cesetleri 100 parçaya ayırdığı ve poşetlere koyduğu anlaşıldı. Gülkamar Hanimova, kızlarının öldürüldükleri evde haftada bir gün, diğer günlerde ise çalıştıkları evlerde kaldıkları ortaya çıktı.

    KATİL ARANIYOR
    Komşu Ramazan Yüksel (58), "Katil, birkaç gün önce çevredeki esnafa nereden derin dondurucu alabileceğini sormuş. Tedirginiz" dedi. Parçaların kime ait olduğunun DNA testi sonucu belirleneceği vurgulandı. Polis ekipleri, yurt dışına kaçtığı değerlendirilen 55-60 yaşlarındaki katil S.M.'yi bulmak için çalışma başlattı.
    Ceyhan TORLAK

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    Haberler Yaşam İzmir'de korkunç cinayet! Cesetleri sığdırabilmek için 100 parçaya...
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