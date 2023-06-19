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    • Yaşam
    • 19.06.2023 09:08
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    • 19.06.2023 09:20
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    Yalova'da dinlenme tesisine girmek isterken faciayı yaşadılar: Takla atan araçta 1’i ağır 3 yaralı

    Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde dinlenme tesisine girmek için manevra yapan hafif ticari araç, önündeki tıra çarparak takla attı. Kaza sonrası hurdaya dönen araçta  1’i ağır 3 kişi yaralandı.

    takvim.com.tr
    İHA
    Dinlenme tesisine girmek isterken faciayı yaşadılar!

    Sakarya'da dinlenme tesisine girmek isteyen bir ticari araç, faciayı yaşadı.

    Anadolu Otoyolu Hendek ilçesi Hamitli Mahallesi mevkii İstanbul istikametinde meydana gelen kazada Y.D. idaresindeki 34 GCV 257 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün dinlenme tesisine girmek için yaptığı manevra sonrasında aynı yönde seyreden yabancı uyruklu O.S. idaresindeki yabancı plakalı tıra çarparak takla attı.

    YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ
    Meydana gelen kazada hafif ticari araç sürücüsü ve içinde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.

    Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Dinlenme tesisine girmek isterken faciayı yaşadılar!

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi.

    Hastaneye sevk edilen bir kişinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Yalova'da dinlenme tesisine girmek isterken faciayı yaşadılar: Takla atan araçta 1’i ağır 3 yaralı
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