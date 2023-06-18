Türk CEO Erginbilgiç'e 'kozmik oda' engeli!

İngiltere Donanması'ndaki denizaltılar için nükleer reaktör üreten otomotiv devi Rolls- Royce'un CEO'luğuna, 1 Ocak 2023'te Tufan Erginbilgiç atandı. İngiliz The Guardian, Türk CEO'nun şirkette denizaltılarla ilgili bilgilere ulaşmasının engellendiğini yazdı.
Habere göre; bu kararı şirketin grup başkanı Chris Cholerton ve bölüm başkanı Steve Carlier aldı. Haber Londra'da bomba etkisi yaptı!
Şimdi şirkette, bu haberi gazeteye sızdıran köstebeği bulmak amacıyla büyük bir araştırma başlatıldı: Tahminlere göre ya Erginbilgiç'e yakın olan bir yönetici ya da CEO'luk bekleyen başka bir mühendis bilgi sızdırdı.