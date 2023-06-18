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    Türk CEO Erginbilgiç'e 'kozmik oda' engeli!

    Otomotiv devi Rolls-Royce’un CEO’su Tufan Erginbilgiç’in denizaltı belgelerine ulaşması yasaklandı. Şirket, bu gizli bilgiyi sızdıran köstebeği aramaya başladı.

    Ergin’bilgiç’ yasağı

    İngiltere Donanması'ndaki denizaltılar için nükleer reaktör üreten otomotiv devi Rolls- Royce'un CEO'luğuna, 1 Ocak 2023'te Tufan Erginbilgiç atandı. İngiliz The Guardian, Türk CEO'nun şirkette denizaltılarla ilgili bilgilere ulaşmasının engellendiğini yazdı.

    Habere göre; bu kararı şirketin grup başkanı Chris Cholerton ve bölüm başkanı Steve Carlier aldı. Haber Londra'da bomba etkisi yaptı!

    Şimdi şirkette, bu haberi gazeteye sızdıran köstebeği bulmak amacıyla büyük bir araştırma başlatıldı: Tahminlere göre ya Erginbilgiç'e yakın olan bir yönetici ya da CEO'luk bekleyen başka bir mühendis bilgi sızdırdı.



        ROLLS-ROYCE'DA KÖSTEBEK AVI BAŞLADI
        Nükleer caydırıcılık, ABD ile İngiltere arasındaki 1958 Karşılıklı Savunma Anlaşması ve 1963'te imzalanan füze sistemleri üzerine bir anlaşma olan Polaris Satış Anlaşması kapsamında yönetilmektedir.

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        Üvey anne
        Haberler Yaşam Türk CEO Erginbilgiç'e 'kozmik oda' engeli!
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