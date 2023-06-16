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    • Yaşam
    • 17.06.2023 04:15
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    • 17.06.2023 04:23
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    Bursa'da kan donduran vahşet! Kayınpeder damadının boğazını kesti

    Bursa'da kan donduran olay meydana geldi. Aralarında husumeti bulunan kayınpeder sokak ortasında tartıştığı damadının boğazını kesti. Olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşılan damadın cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    İHA
    Damadının boğazını kesti

    Bursa'da aralarında husumeti bulunan kayınpeder sokak ortasında tartıştığı damadının boğazını kesti.



    DAMADININ BOĞAZINI KESTİ
    Olay Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Adnan Menderes Mahallesi 8. Açelya Sokak üzerinde meydana geldi. Aralarında husumeti bulunan kayınpederi H.C. ile karşılaşan Ali Gürbüz sokak üzerinde tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası kayınpeder H.C. damadı Ali Gürbüz'ün boğazını kesti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşılan Ali Gürbüz'ün cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



    KAYINPEDER GÖZALTINA ALINDI
    Kayınpeder H.C. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, polis ekiplerinin olay ile ilgili soruşturması devam ediyor.

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    Haberler Yaşam Bursa'da kan donduran vahşet! Kayınpeder damadının boğazını kesti
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