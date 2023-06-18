Olay önceki akşam Urla ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'deki bir pansiyonda meydana geldi. İddiaya göre 3 gündür pansiyonda kalan D.Y göremeyen pansiyon çalışanları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarla pansiyona gelen polis ekipleri, girdikleri odada D.Y boynuna kablo dolanmış halde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde D.Y'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bir restoranda garson olarak çalıştığı öğrenilen Dudu Yılmaz'ın kocası R.Y olayın ardından ulaşılamadığı öğrenildi.
D.Y'ın daha önce cinayet şüphelisi olan kocası R.Y.'den ayrılmak istediği belirtildi. Ancak 4 gün önce talihsiz genç kızın çalıştığı yere giden R.Y''ın, "Benden ayrılırsan seni öldürürüm" dediği ortaya çıktı. Bu süreçte D.Y ile kocasının ayrı yaşama kararı aldığı, bu yüzden evlerindeki eşyaları sattıkları iddia edildi. 4 gün önce yeniden barışma kararı alan çiftin ise oturdukları kiralık evden çıktıkları için pansiyonda kaldıkları öğrenildi.