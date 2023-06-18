D.Y'ın daha önce cinayet şüphelisi olan kocası R.Y.'den ayrılmak istediği belirtildi. Ancak 4 gün önce talihsiz genç kızın çalıştığı yere giden R.Y''ın, "Benden ayrılırsan seni öldürürüm" dediği ortaya çıktı. Bu süreçte D.Y ile kocasının ayrı yaşama kararı aldığı, bu yüzden evlerindeki eşyaları sattıkları iddia edildi. 4 gün önce yeniden barışma kararı alan çiftin ise oturdukları kiralık evden çıktıkları için pansiyonda kaldıkları öğrenildi.

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