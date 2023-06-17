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    • Yaşam
    • 17.06.2023 09:38
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    • 17.06.2023 09:38
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    Meteoroloji'den 29 ile 'sarı kodlu' uyarı! Kuvvetli yağış kapıda

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Haziran hava durumu tahminini yayımladı. Yayımlanan rapora göre İstanbul Ankara, İzmir ve Bursa dahil 29 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Yapılan uyarılarda ani sel baskını, hortum ve yıldırım düşmesine karşı tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Meteoroloji’den 29 ile ’sarı kodlu’ uyarı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu ile Yozgat, Sivas ve Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Yağışların Marmara'nın Güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



    Meteoroloji, sıcaklıkların batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağını belirtti.

        Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında kısa süreli kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

        O BÖLGELERE SEL VE SU BASKINI UYARISI
        Meteoroloji, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Edirne'nin güneyi ile İstanbul Anadolu Yakası, İzmir'in kuzey ve iç kesimleri, Manisa, Aydın ve Muğla çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir, Çankırı, Ankara'nın kuzey ve batısı, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Burdur, Isparta ve Antalya'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

        SAAT VEREREK UYARDI
        Meteoroloji, öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'de (Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Bolu,Kastamonu) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların aralıklı ve yerel olarak Pazar günü akşam saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

            Ayrıca Meteoroloji 29 kent için sarı kodlu uyarı yaprı. İşte o iller...

            İstanbul



            Ankara



            İzmir

                Bursa

                Afyonkarahisar

                Antalya

                                Uşak

                                Bartın

                                Düzce
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                                                Haberler Yaşam Meteoroloji'den 29 ile 'sarı kodlu' uyarı! Kuvvetli yağış kapıda
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