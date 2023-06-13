Hayatını kaybeden Saliha hemşirenin annesinden isyan dolu sözler! "O katilin peşini hiçbir zaman bırakmayacağım"

Aksaray'da özel bir hastanede çalışan hemşire Saliha Tuncel'in (25), 24 Mayıs'ta, aynı hastanede görevli doktor sevgilisi Halil İbrahim A.'nın (43) oturduğu rezidansın 7'nci katındaki daireden 3'üncü katın balkonuna düşüp yaşamını yitirdiği olaya ilişkin soruşturma sürerken anne Hacer Tuncel isyan etti.

Geçtiğimiz cumartesi günü Saliha hemşirenin Niğde'de oturan babası Salim Tuncel, Aksaray'a gelip, polisin incelemesinin ardından kızına ait otomobil ve çantayı teslim almıştı. "Kızımın olayında savcılığımız gizlilik kararı koyduğu için şu anda elimizde bir bilgi ve belgemiz yok. Daha otopsi sonucu da çıkmadı. Biz aile olarak bu işin cinayet olduğuna eminiz" diyen acılı babadan sonra anne Hacer Tuncel, katilin serbest kalmaması için elinden ne geliyorsa yapacağını söyledi. Hacer Tuncel, "Kızım hayat doluydu. Adalet yerini bulsun diye kızlarımla beraber defalarca dilekçe verdik. O katilin peşini bırakmayacağım" dedi.