Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 12.06.2023 16:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.06.2023 16:07
    ABONE OL

    Türk savaş uçakları Almanya'da! Dosta güven düşmana korku verilecek

    Almanya’da icra edilecek Air Defender 23 Tatbikatı’nda görev yapacak 151’inci Filo Komutanlığına ait 3 F-16 uçağı Almanya'ya uçtu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Türk savaş uçakları Almanya’da

    Almanya'da yapılacak olan Air Defender 2023 hava tatbikatı için 3 adet F-16 uçağı Almanya'ya uçtu. Hazırlık aşaması 5 yıl süren ve 23 Haziran'da sona ermesi planlanan tatbikata, 70'i Almanya'dan olmak üzere 25 ülkeden toplam 250 uçak katılıyor. Tatbikatın ilk gününde 146 uçağın kalkış yapması planlanırken, 40-80 savaş uçağı her gün Almanya'nın 3 farklı bölgesinde uçacak. Tatbikat süresince Alman Hava Kuvvetleri liderliğinde 10 bin asker eğitim alacak. Tatbikatın lojistik merkezi ise Wunstorf kenti olacak.



    Tatbikat öncelikle Almanya'nın kuzeyindeki 3 hava sahasında gerçekleştirilecek. Rendsburg-Eckernförde bölgesindeki Hohn ile Schleswig-Flensburg bölgesindeki Jagel hava alanları da tatbikatta önemli rol oynayacak. Savaş uçaklarının çoğu bu noktalardan kuzey Almanya üzerindeki ortak manevralar için havalanacak.

    TÜRK F-16'LARI ALMANYA'DA
    Air Defender 2023 tatbikatına Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) bağlı 151'inci Filo Komutanlığına ait 3 adet F-16 savaş uçağı katılıyor. Tatbikatta ayrıca Hava Kuvvetleri Komutanlığının farklı birimlerinden 56 personel yer alıyor.


        Schleswig-Holstein'ın eyaletinin büyük bir bölümünde tatbikat için eğitim hava sahası oluşturuldu. Bu bölge yerel saatle 16.00 ile 20.00 arasında belirli irtifalar için sivil hava trafiğine kapatıldı. Ülkenin doğusunda ise alçak uçuş manevraları tatbik edilecek. Burada Cuma gününe kadar 10.00-14.00 arası sivil hava araçlarına uçuş yasağı getirildi.



        Almanya'da hava trafik kontrolünden sorumlu DFS, tatbikatın sivil havacılık üzerinde büyük etkilerinin olacağını açıkladı. Tatbikat koridorunun tam ortasında kalması nedeniyle özellikle Schleswig-Holstein'daki Sylt ve Kiel havaalanlarının yasaklardan etkileneceği, Hamburg hava sahasında da sivil uçuş programlarında gecikmeler olabileceği kaydedildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        İyi Parti’de şok istifalar!
        Haberler Yaşam Türk savaş uçakları Almanya'da! Dosta güven düşmana korku verilecek
            loading
            SON DAKİKA