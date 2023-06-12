Türk savaş uçakları Almanya'da! Dosta güven düşmana korku verilecek

Almanya'da yapılacak olan Air Defender 2023 hava tatbikatı için 3 adet F-16 uçağı Almanya'ya uçtu. Hazırlık aşaması 5 yıl süren ve 23 Haziran'da sona ermesi planlanan tatbikata, 70'i Almanya'dan olmak üzere 25 ülkeden toplam 250 uçak katılıyor. Tatbikatın ilk gününde 146 uçağın kalkış yapması planlanırken, 40-80 savaş uçağı her gün Almanya'nın 3 farklı bölgesinde uçacak. Tatbikat süresince Alman Hava Kuvvetleri liderliğinde 10 bin asker eğitim alacak. Tatbikatın lojistik merkezi ise Wunstorf kenti olacak.