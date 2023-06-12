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    • Yaşam
    • 12.06.2023 09:29
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    • 12.06.2023 09:29
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    İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay! "Senin yaptırdığın göğüslere başkası dokunuyor" diyen eski eşinin silikon memelerini patlattı

    Akıllara durgunluk veren o olay İstanbul’da yaşandı. Dursun K., isimli şahıs evli olduğu dönemde eşi Elif K.’nın  göğüslerine daha güzel görünmesi için silikon taktırdı. İkilinin boşanmasının ardından Dursun K., eski eşinin yaptırdığı silikonları delici bir cisimle patlattı. Olay sonrası tutuklanan Dursun K., ifadesinde eski eşinin  kendisini "Senin yaptırdığın göğüslere başkası dokunuyor" diyerek tahrik ettiğini öne sürdü.

    takvim.com.tr
    Boşandığı eşinin silikon memelerini patlattı!

    İstanbul'da, boşanan 3 çocuk sahibi Dursun K. (42) ile Elif K. (41) arasında akıllara durgunluk veren olay yaşandı.

    Sabah'ın haberine göre Dursun K., evli olduğu dönemde eşinin daha güzel gözükmesi için göğüslerine silikon taktırdı. Bir süre sonra 10 yıllık çift arasında yaşanan anlaşmazlık boşanma ile sonuçlandı.



    "SENİN YAPTIRDIĞIN GÖĞÜSLERE BAŞKASI DOKUNUYOR"
    41 yaşındaki Elif K. boşanmanın ardından kendisini arayan eski kocası Dursun K.'ya, "Benim sevgilim var. Artık beni aramayı bırak", "Senin yaptırdığın göğüslere başkası dokunuyor" ifadelerinin yer aldığı mesajlar attı.Bu sözler karşısında öfkelenen Dursun K., korkunç bir plan yaptı. Kağıthane'de 5 Haziran'da eski karısının yaşadığı apartmanın önünde beklemeye başlayan Dursun K., işten dönen Elif K.'yı ağzını kapatarak binaya soktu.

        SİLİKONLARINI PATLATIP KAÇTI
        Elindeki delici bir cisimle Elif K.'nın silikonlarını patlatan Dursun K. daha sonra kaçtı. 112 Acil Servisi'ni arayıp yardım isteyen Elif K., hastanede tedavi altına alındı.

        Silikonları çıkarılan Elif K., taburcu olduktan sonra eski kocası hakkında şikayetçi oldu.

        TAHRİK EDİCİ SÖZLER SÖYLEDİ
        Şikayet sonrası gözaltına alınan Dursun K., eski eşinin göğüslerindeki silikonu patlattığını itiraf etti.Eski eşinin kendisine "Senin yaptırdığın göğüslere başkası dokunuyor" şeklinde tahrik edici mesajlar attığı için olayı gerçekleştirdiğini öne sürdü.


        TUTUKLANDI
        Çocuklarının yalnız kalmaması için adli kontrol talebinde bulunan Dursun K., "Yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Haberler Yaşam İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay! "Senin yaptırdığın göğüslere başkası dokunuyor" diyen eski eşinin silikon memelerini patlattı
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