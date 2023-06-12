İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay! "Senin yaptırdığın göğüslere başkası dokunuyor" diyen eski eşinin silikon memelerini patlattı





"SENİN YAPTIRDIĞIN GÖĞÜSLERE BAŞKASI DOKUNUYOR"

41 yaşındaki Elif K. boşanmanın ardından kendisini arayan eski kocası Dursun K.'ya, "Benim sevgilim var. Artık beni aramayı bırak", "Senin yaptırdığın göğüslere başkası dokunuyor" ifadelerinin yer aldığı mesajlar attı.Bu sözler karşısında öfkelenen Dursun K., korkunç bir plan yaptı. Kağıthane'de 5 Haziran'da eski karısının yaşadığı apartmanın önünde beklemeye başlayan Dursun K., işten dönen Elif K.'yı ağzını kapatarak binaya soktu.