Bursa'da feci kaza! Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: O anlar kamerada

Bursa'sanın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsünün ağır yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi.
KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR
Yıldırım Caddesi üzerinde seyir halinde olan Bilal Kartal (17) yönetimindeki motosiklet, karşı yönden gelen sürücü Çağlar Vural (24) yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
Çarpmanın ardından duramayan otomobil, yere düşen Kartal'ın üzerinden geçti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Bilal Kartal, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri otomobil sürücüsü Çağlar Vural'ı gözaltına aldı.