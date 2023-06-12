Bursa'da feci kaza! Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: O anlar kamerada

Çarpmanın ardından duramayan otomobil, yere düşen Kartal'ın üzerinden geçti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Bilal Kartal, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.