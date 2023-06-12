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    • Yaşam
    • 12.06.2023 08:49
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    • 12.06.2023 08:49
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    Bursa'da feci kaza! Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: O anlar kamerada

    Son dakika haberleri... Bursa'da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. İşte o anları...

    Feci kaza kamerada

    Bursa'sanın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsünün ağır yaralandı.

    Kaza, saat 22.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi.

    KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR
    Yıldırım Caddesi üzerinde seyir halinde olan Bilal Kartal (17) yönetimindeki motosiklet, karşı yönden gelen sürücü Çağlar Vural (24) yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

    Çarpmanın ardından duramayan otomobil, yere düşen Kartal'ın üzerinden geçti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Bilal Kartal, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Burada tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri otomobil sürücüsü Çağlar Vural'ı gözaltına aldı.

        KAZA KAMERADA
        Öte yandan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Görüntülerde motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpışmasının ardından Bilal Kartal'ın otomobilin altında kaldığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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        Haberler Yaşam Bursa'da feci kaza! Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: O anlar kamerada
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