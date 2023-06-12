Ankara sele teslim oldu: Vatandaş isyan etti!

Ankara'da dün öğle saatlerinde sağanak ve ardından dolu yağışı başladı. Ev ve iş yerlerini su bastı. Göle dönen cadde ve sokaklarda araçlar da su içinde kaldı. Otomobilleri içerisinde mahsur kalan vatandaşlar kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı.

Yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını beklemek zorunda kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağırıldı.