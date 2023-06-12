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    Ankara sele teslim oldu: Vatandaş isyan etti!

    Ankara’da sağanak ve dolu yağışı, felakete yol açtı. Ev ve iş yerlerini su bastı. Sürücüler araçların içinde mahsur kaldı. Mağdur olan vatandaşlar ABB Başkanı Mansur Yavaş’a isyan bayrağı açtı.

    Başkentte ’sel’aket!

    Ankara'da dün öğle saatlerinde sağanak ve ardından dolu yağışı başladı. Ev ve iş yerlerini su bastı. Göle dönen cadde ve sokaklarda araçlar da su içinde kaldı. Otomobilleri içerisinde mahsur kalan vatandaşlar kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı.

    Yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını beklemek zorunda kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağırıldı.

    Öte yandan, bir vatandaşın aracını sel sularına kapılmasın diye ağaca bağlaması dikkatlerden kaçmadı. Mağdur olan halk, bir kez daha CHP'li Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş'a isyan bayrağı açtı. Ankaralılar, önlemlerin yetersiz olmasından dert yandı.

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    Haberler Yaşam Ankara sele teslim oldu: Vatandaş isyan etti!
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