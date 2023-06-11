İlk engelli kadın pilot Kübra Denizci hayallerini gerçekleştirdi!

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Çanakkale Biga'da "AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası" düzenledi. Engelli ralli pilotu Kübra Denizci de katıldı. Denizci, geçen ay yapılan 47. Yeşil Bursa Rallisi'nin ardından Eskişehir'de başlayan Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağında copilot Onur Vatansever'le öncü araçta görev yaptı.

Tekerlekli sandalyesinden inerek direksiyon başına geçen Denizci, motor sporlarının çocukluk yıllarından bu yana en büyük hayali olduğunu, uzun yıllar boyunca motosiklet kullanma idealiyle yaşadığını anlattı. Aracın içinde kendini çok özgür hissettiğini anlatan Denizci, engelleri aşabildiği, limitleri zorlayabildiği bir alan olduğunu vurguladı. "Hedefim, özellikle Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nda bir derece elde edebilmek. Daha sonrasında Avrupa'da yarışmayı çok istiyorum" ifadesini kullandı.

4X4'LÜK MUCİZE

Kolombiya'da Amazon Ormanları'na 1 Mayıs'ta düşen Cessna 206 tipi uçaktaki 4'ü çocuk 7 kişiden 3'ü hayatını kaybetti. Ekipler önceki gün 12 aylık bebek ile 4, 9 ve 13 yaşlarındaki çocukları 40 gün sonra bulabildi. Çocukların 13 yaşındaki ağabeylerinin babalarından daha önce "Zorlu şartlarda hayatta kalma" eğitimi aldığı için açlıktan ölmedikleri kaydedildi.