İlk engelli kadın pilot Kübra Denizci hayallerini gerçekleştirdi!

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Çanakkale Biga'da "AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası" düzenledi. Engelli ralli pilotu Kübra Denizci de katıldı. Denizci, geçen ay yapılan 47. Yeşil Bursa Rallisi'nin ardından Eskişehir'de başlayan Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağında copilot Onur Vatansever'le öncü araçta görev yaptı.
Tekerlekli sandalyesinden inerek direksiyon başına geçen Denizci, motor sporlarının çocukluk yıllarından bu yana en büyük hayali olduğunu, uzun yıllar boyunca motosiklet kullanma idealiyle yaşadığını anlattı. Aracın içinde kendini çok özgür hissettiğini anlatan Denizci, engelleri aşabildiği, limitleri zorlayabildiği bir alan olduğunu vurguladı. "Hedefim, özellikle Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nda bir derece elde edebilmek. Daha sonrasında Avrupa'da yarışmayı çok istiyorum" ifadesini kullandı.
4X4'LÜK MUCİZE
Kolombiya'da Amazon Ormanları'na 1 Mayıs'ta düşen Cessna 206 tipi uçaktaki 4'ü çocuk 7 kişiden 3'ü hayatını kaybetti. Ekipler önceki gün 12 aylık bebek ile 4, 9 ve 13 yaşlarındaki çocukları 40 gün sonra bulabildi. Çocukların 13 yaşındaki ağabeylerinin babalarından daha önce "Zorlu şartlarda hayatta kalma" eğitimi aldığı için açlıktan ölmedikleri kaydedildi.
SİZİ KİMSE KURTARMAZ
Antalya'da 34 kulede görev yapan cankurtaranlar, yaz sezonun açılmasıyla birlikte zorlu mesailerine başladı. Ekipte görev alan 7 kadın, sıklıkla boğulma numarası yapan tatilcilerden dert yandı. Cankurtaran Perihan Uzar, "Boğulma numarası yapıyorlar, yanına gidince sohbet konusu açıyorlar. Bir bakarız iki bakarız şakadır, üçüncü yalancı çoban hikayesine döner. Aynı adam aynı şeyi 2 kere yaparsa üçüncüye bakmayız. Gerçekten boğulur" ifadesini kullandı.
HAYATA TUTUNDU
SMA'lı Ö.T., kampanya sonrasında tedavi için Almanya'ya gönderildi. Anne Hasibe T., ilacını aldıktan sonra kızının yemek yiyip enfeksiyon yaşamadığını, halsizliğin sona erdiğini ve sürecin olumlu devam ettiğini söyledi. Sağlık Bakanlığı'nın SMA hastaları yerli ilaç ve hastane haberini duyunca sevinç yaşadığını belirten Tutuş, "SMA'lı çocuklarımız iyileşsin" dedi.
Mustafa KAYA
FUTBOLCUNUN ACI SONU
İzmir'de Bölgesel Amatör Ligi (BAL) takımı Alaçatıspor oyuncusu Nebi Aras 4 gün önce motosikletiyle ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosikletten yere düşen Nebi Aras ile arkasında oturan kız kardeşi Tülin Aras kaza sonucu ağır yaralandı. Genç futbolcu Nebi Aras hastanedeki 4 günlük yaşam savaşını dün kaybetti. Tedavisi süren Tülin Aras'ın ise durumunun kritik olduğu öğrenildi.