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    İlk engelli kadın pilot Kübra Denizci hayallerini gerçekleştirdi!

    Çanakkale Biga’da Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, “AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası” düzenledi. Engelli ralli kadın pilotu Kübra Denizci de katıldı. İşte sizler için derlediğimiz 11 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    Engelleri aştı

    Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Çanakkale Biga'da "AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası" düzenledi. Engelli ralli pilotu Kübra Denizci de katıldı. Denizci, geçen ay yapılan 47. Yeşil Bursa Rallisi'nin ardından Eskişehir'de başlayan Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağında copilot Onur Vatansever'le öncü araçta görev yaptı.

    Tekerlekli sandalyesinden inerek direksiyon başına geçen Denizci, motor sporlarının çocukluk yıllarından bu yana en büyük hayali olduğunu, uzun yıllar boyunca motosiklet kullanma idealiyle yaşadığını anlattı. Aracın içinde kendini çok özgür hissettiğini anlatan Denizci, engelleri aşabildiği, limitleri zorlayabildiği bir alan olduğunu vurguladı. "Hedefim, özellikle Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nda bir derece elde edebilmek. Daha sonrasında Avrupa'da yarışmayı çok istiyorum" ifadesini kullandı.

    4X4'LÜK MUCİZE
    Kolombiya'da Amazon Ormanları'na 1 Mayıs'ta düşen Cessna 206 tipi uçaktaki 4'ü çocuk 7 kişiden 3'ü hayatını kaybetti. Ekipler önceki gün 12 aylık bebek ile 4, 9 ve 13 yaşlarındaki çocukları 40 gün sonra bulabildi. Çocukların 13 yaşındaki ağabeylerinin babalarından daha önce "Zorlu şartlarda hayatta kalma" eğitimi aldığı için açlıktan ölmedikleri kaydedildi.



    SİZİ KİMSE KURTARMAZ
    Antalya'da 34 kulede görev yapan cankurtaranlar, yaz sezonun açılmasıyla birlikte zorlu mesailerine başladı. Ekipte görev alan 7 kadın, sıklıkla boğulma numarası yapan tatilcilerden dert yandı. Cankurtaran Perihan Uzar, "Boğulma numarası yapıyorlar, yanına gidince sohbet konusu açıyorlar. Bir bakarız iki bakarız şakadır, üçüncü yalancı çoban hikayesine döner. Aynı adam aynı şeyi 2 kere yaparsa üçüncüye bakmayız. Gerçekten boğulur" ifadesini kullandı.

    HAYATA TUTUNDU
    SMA'lı Ö.T., kampanya sonrasında tedavi için Almanya'ya gönderildi. Anne Hasibe T., ilacını aldıktan sonra kızının yemek yiyip enfeksiyon yaşamadığını, halsizliğin sona erdiğini ve sürecin olumlu devam ettiğini söyledi. Sağlık Bakanlığı'nın SMA hastaları yerli ilaç ve hastane haberini duyunca sevinç yaşadığını belirten Tutuş, "SMA'lı çocuklarımız iyileşsin" dedi.
    Mustafa KAYA



    FUTBOLCUNUN ACI SONU
    İzmir'de Bölgesel Amatör Ligi (BAL) takımı Alaçatıspor oyuncusu Nebi Aras 4 gün önce motosikletiyle ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosikletten yere düşen Nebi Aras ile arkasında oturan kız kardeşi Tülin Aras kaza sonucu ağır yaralandı. Genç futbolcu Nebi Aras hastanedeki 4 günlük yaşam savaşını dün kaybetti. Tedavisi süren Tülin Aras'ın ise durumunun kritik olduğu öğrenildi.



        ARKADAŞINI VURDU
        İstanbul Bayrampaşa'da dün akşam saatlerinde arkadaşı Y.S.T'nin evine giden M.B.E. (14), Y.S.T'nin ağabeyine ait ruhsatlı tüfekle oynarken 16 yaşındaki arkadaşı Mert Cesur'u vurdu. Cesur olay yerinde hayatını kaybetti. Cesur'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edilirken M.B.E. gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olaya ilişkin çalışma başlattı.
        Mustafa KAYA



        BİR İMZA DA SEN VER!
        Gaziantep'te scooter ile evine dönen lise öğrencisi E.A.Y.'nin öldüğü, Ş.T.'nin yaralandığı kazanın ardından tutuklanan ve 1 ay sonra serbest kalan ehliyetsiz otomobil sürücüsü Osman S. (17) hakkında iddianame hazırlandı.

        Kazada yaşamını yitiren E.A.Y.'nin 'asli' kusurlu olduğu belirtilen iddianamede, 'tali' kusurlu olarak kabul edilen sürücü Osman S., hakkında 'taksirle ölüm ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Y. ailesinin Osman S.'nin tutuklanması için başlattığı imza kampanyasında 21 bin 508 imza toplandı. E.'nin babası Mehmet Y., "Son nefesime kadar mücadele etmeye devam edeceğim. Yasal olarak geri adım atmayacağız" ifadelerini kullandı.

        ÇARŞAFA DOLANDI
        Denizli'de kara çarşaf giyerek, yüzünü de siyah peçeyle kapatıp kadın kılığına giren avukat M.P, sokakta dolaşırken yakalandı. Çantasında ise kasatura, çekiç ve bağ kesme makası olduğu anlaşıldı. Götürüldüğü karakolda verdiği ifadesinde "değişiklik olsun" diye kadın kılığına girdiğini söylediği hatırlatıldı. Görevli memura mukavemet suçundan hakkında işlem yapıldı...



            'UYGUR' ADIM
            ABD'de Demokrat Milletvekili Jennifer Wexton liderliğindeki bir grup vekil, Uygurlar'a mülteci statüsünün verilmesi için harekete geçti. "Uygur İnsan Haklarını Koruma Yasası" adıyla bir yasa tasarısını Meclis'e gönderdi. Bu teklife Maria Elvira Salazar, Gregory Meeks, Don Beyer ve Gerry Connolly adlı vekillerde destek verdi. Pekin ise bu adıma tepki gösterdi.



            'BELA'RUS!
            Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun Finlandiya ve İsveç'le ittifakı genişletme adımına karşı harekete geçti. Soçi'de Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya geldi. Yaptığı açıklamada nükleer silahların Belarus'a konuşlandırılması için hazırlıkların tamamlandığını belirtti. "7-8 Temmuz'da taktik nükleer silahları Belarus'a konuşlandıracağız. Her şey plana göre, her şey istikrarlı" dedi.

            GİZLİ DESTEK!
            ABD eski Başkanı Donald Trump'ın gelecek yıl başkan adaylığını engellemek için operasyon sürüyor. Trump hakkında gizli belge soruşturmasında 7 başlık altında 37 suçlama yapıldı. ABD Adalet Bakanlığı da hızlı yargılama modunu açtı. Peki Trump bu kadar zor günler geçirirken eşi Melania nerede? Hiç ortalarda görünmeyen Melania'nın aslında Trump'ın en büyük destekçisi olduğu ortaya çıktı. Trump'ın başta hukuk ekibi olmak üzere bu konuda yaptığı tüm toplantılara katılan eski First Lady'nin çok önemli fikirler verdiğine dikkat çekildi. Melania'nın arka planda kalmasının nedeni ise Trump karşıtı medyanın olayı magazinleştirmesini engellemek olduğu belirtildi.



                SIFIR KORKU!
                Brezilya'da Antonio Pereira do Nascimento isimli adamın hesabına, iki banka arasındaki yanlış havale işlemi nedeniyle yaklaşık 132 milyon dolar yatırıldı. Şoförlük yapan dört çocuk babası Nascimento, sabit bir geliri olmadığı ve piyango oynamadığı için paranın kaynağı konusunda korku yaşadı. Paraya ulaştığında ise, paranın iki banka arasındaki havale sırasında yapılan yanlış bir işlem nedeniyle kendisine ulaştığı ortaya çıktı. Nascimento, "O kadar çok sıfır vardı ki korktum. Hayatımda böyle bir para hiç görmemiştim" dedi.



                211 MİLYON DEVRETTİ
                6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 210 milyon 960 bin 661 lira devretti. 5 bilenler 387 bin 533 lira, 4 bilenler 3 bin 702 lira, 3 bilenler 227 lira, 2 bilenler 21 lira alacak.

                KANADA'YI KİMLER YAKTI!
                Kanada'da bu yıl çıkan orman yangınları, 4,5 milyon hektarlık alanı küle çevirdi. Ülke genelinde 417 noktada yangınlar sürüyor. Kanada İçişleri Bakanlığı, yangınların sabotaj olduğu görüşünde. Kanada'daki yangınlar, New York'u da etkiledi. Kentin büyük bölümünde hava kirliliği nedeniyle maske zorunlu oldu.

                OTELE BOMBALI SALDIRI: 9 ÖLÜ
                Somalı'nın başkenti Mogadişu'daki Lido plajında bulunan Pearl Beach Hotel'e yerel saatle 19.55 sıralarında terör örgütü Eş Şebab tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 9 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi yaralandı. Otele operasyon gerçekleştirilen güvenlik güçleri çocuk, kadın ve yaşlıların bulunduğu 84 kişiyi kurtardı.

                İNŞAATTA FACİA
                Konya Kulu'da Karşıyaka Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın inşaatında çalışan Yakup Güçlü, 4. katın balkonunda boya yaparken dengesini kaybetti. Beton zemine düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Güçlü'nün yaşamını yitirdiğini beilrledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

                SON DERECE 'TIR'AJİK
                Erzincan'da sprey yüklü TIR, Sakaltutan Geçidi Cehennem Deresi mevkiindeki virajda başka bir TIR'la, çarpıştı. TIR'ın kasasındaki kimyasallar bir anda patladı. Yangın çıktı. TIR'lar alev topuna döndü. 2 sürücü de hayatını kaybetti. Polis kazanın nasıl olduğuyla ilgili soruşturma başlattı. Bölge yaklaşık 3 saat trafiğe kapandı.

                KAKAO YAKTI
                Bursa İnegöl'de Emine D.'nin yaptığı tatlı için ocağın üstündeki cezvedeki sıcak kakao, bu sırada mutfakta emekleyen 11 aylık bebeği Kadir D.'nin üzerine döküldü. Kadir bebek hastaneye kaldırıldı. Yanık ünitesinde tedavi altına alınan bebeğin vücudunda 2'nci derece yanıklar oluştuğu belirlendi.

                ŞAP ALARMI
                Trabzon Ortahisar'da bir hayvancılık işletmesinde şap hastalığı olduğu tespit edildi. Bu nedenle 85 mahallede hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı. İlçedeki Akyazı mahallesi hariç bütün mahallelere getirilen yasağa uymayan kişilere ise 46 bin 159 TL idari yaptırım cezası uygulanacak. Şap hastalığının Kutlugün mahallesindeki bir işletmede çıktığı belirtildi.

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                Haberler Yaşam İlk engelli kadın pilot Kübra Denizci hayallerini gerçekleştirdi!
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