Hemşire Saliha Tuncel'in şüpheli ölümü! Kanıt aranıyor...

Böylelikle kendi isteğiyle aldığı veya zorla verilen herhangi bir maddenin tesiriyle balkondan atladığı veya atıldığının belirlenmesi konusunda uzmanlar değerlendirmede bulunacak. Soruşturmanın gidişatı da buradaki sonuçlara göre ilerleyecek...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN