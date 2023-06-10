Hemşire Saliha Tuncel'in şüpheli ölümü! Kanıt aranıyor...

Aksaray'da özel hastanede çalışan hemşire Saliha Tuncel, 24 Mayıs'ta doktor sevgilisi H. İ. A.'nın oturduğu rezidansa gitti. 7'nci katındaki daireden düşüp can verdi. H. İ. A, ifadesinin ardından serbest bırakılırken hastanenin icra kurulu üyesi Ç.Ö tutuklanıp hapse gönderildi.
Şüphelilerden biri de Ç.Ö'nün sevgilisi olan hastanenin başhekimi T.C'ydi. Talihsiz kızın annesi Hacer Tuncel ise bu olayın peşini bırakmayacağını söyledi. Kızının cinayete kurban gittiğini belirtti. "Yavrum hayat doluydu. Onu öldürdüler" deyip olayın araştırılmasını istedi.
Bunun üzerine Saliha hemşireden alınan kan örneği Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Buradaki testle Saliha Tuncel'in alkol, uyuşturucu ya da ilaç alıp almadığı belirlenecek.