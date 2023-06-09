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    Evinde ölü bulunan Çilem Büşra Yılmaz'ın erkek arkadaşı tutuklandı

    İstanbul’da yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan Çilem Büşra Yılmaz’ın (32) erkek arkadaşı Serkan Ö tutuklandı... Serkan Ö.’nün, talihsiz genç kızı intihara teşvik ettiği ortaya çıktı. İşte sizler için derlediğimiz 9 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    İntiharın yolunu açtı

    Ataşehir'de Çilem Büşra Yılmaz, 3 gün önce erkek arkadaşı Serkan Ö. ile evde tartıştı. Tartışmanın ardından Serkan Ö. evden çıktı. Çilem Büşra Yılmaz bir süre sonra Serkan Ö'yü cep telefonuyla görüntülü arayarak intihar edeceğini söyledi. Serkan Ö'nün ihbarı üzerine eve polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin pencereden girdiği evde genç kadının doğalgaz borusuna iple asılı cansız bedeni bulundu. İki kez gözaltına alınan ve serbest bırakılan Serkan Ö., "kasten yaralama" suçundan adli kontrolle serbest bırakılırken "İntihara yönlendirme" suçundan tutuklandı. İddiaya göre, Çilem'le telefonda görüntülü konuşurken Serkan Ö., ağır ifadeler kullandı. Bu da intihar etmesine neden oldu. Serkan Ö., "Alkollüydü, kendisine yardım edemedim, annesini aradım, ulaşamadım. Beni görüntülü aradı. Polisi ve ambulansı aradım. Suçsuzum" dedi.



    DEHŞET PAZARI
    İstanbul Fatih'te dün sabah pazar yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle biber gazı sıkan bir kişiyle esnaf arasında tartışma çıktı. Çevrede bulunan esnaflarda olaya müdahale edince kavga büyüdü. Vatandaşların ve esnafın araya girmesiyle kavga sona erdi. Olay yerinden ayrılan saldırgan, akşam saatlerinde pompalı tüfekle pazar yerine gelerek esnaflara ateş etmeye başladı. Esnaflarında silahla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Esnaflardan Beşir Kaya ve yeğeni Harun Kaya hayatını kaybetti. Çatışma sırasında pazar yerinde bulunan biri kadın 4 kişi ise yaralandı. Saldırgan gözaltına alındı.



    GÖRDÜM, MERAK ETTİM, ÇALDIM
    Trajikomik olay; geçtiğimiz yılın son günlerinde Caddebostan'da yaşandı. Trafik denetiminde 1.91 promil alkollü çıkan Mert Y., polisten aracının bağlanacağını bilgisini aldı. Mert Y'nin telefonda arkadaşını arayıp durumu anlattığı esnada bir an gözünü lüks aracından ayırdı. Tam da bu sırada kapıları açık olan lüks cipi biri gözüne kestirmişti. Mesut K. araca girip gaza basıp yola koyuldu. Mert Y. "Aracımı çalıyor" diye bağırdı. Yakalanacağını anlayan Mesut K. aracı bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışsa da polisler tarafından yakalandı. Aracı çalınmaktan son anda kurtarılan Mert Y. Mesut K'dan şikayetçi oldu. Şüpheli Mesut Y, "o aracı hep filmlerde ve dizilerde görüyordum. İçini çok merak ettim, çaldım" dedi. Seda Nur GÜNAYDIN



        KADİR ŞEKER TAHLİYE OLDU
        Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32) engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp öldürdüğü gerekçesiyle 10 yıl 10 ay hapis cezası onandıktan sonra tekrar tutuklanan Kadir Şeker (22), açık cezaevine alındı. Bu nedenle Coronavirüs nedeniyle 31 Temmuz'a kadar izinli olarak tahliye edildi.



        PİŞKİN HIRSIZLAR
        Adana'da belediyeden emekli olan Mehmet Kızıltoprak, emekli ikramiyesi ve çocuklarının biriktirdiği 2 milyon liradan fazla tutardaki altını ile 500 dolar ve 15 bin lirasını çelik kasaya koydu. Geçtiğimiz günlerde bir akrabalarının düğününe giden aile, geri döndüklerinde eve hırsız girdiğini anladı. Çelik kasayı çalan hırsızların sıcaktan bunalınca, evdeki vantilatörü kullanıp serinledikleri belirlendi. Hırsızlardan biri yakalandı.



        VİZE ÖZGÜ DEĞİLMİŞ
        Schengen vizelerinde uzun bir süredir yaşanan yoğunluk ve ortaya çıkan sorunlar gündem yarattı. Başkan Erdoğan da Avrupa'nın vize engelini "siyasi şantaj" olarak tanımladı. Avrupa Komisyonu, gecikmelerin özellikle pandemi sonrasında yaşandığını hatırlattı. Dünya çapında bir talebin arttığını ve bunun Türkiye'ye özgü bir durum olmadığını açıkladı. Almanya, 2023 yılının Ocak- Mayıs döneminde Türk vatandaşlarına yaklaşık 100 bin Schengen vizesi verildiğini aktardı.



            'GEYİK' MUHABBETİ
            İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, beslenmesi, ikamette tutulması ve satışı yasak olan hayvanların Silivri'de beslendiğini tespit etti. Söz konusu adreste yapılan aramalarda 12 yabani geyik ve 6 tavus kuşu ele geçirildi. Hayvanları besleyen kişi, yakalanarak adliyeye sevk edildi. Koruma altına alınan 18 tabiat canlısı, Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.



            TERÖRİSTE NOKTA ATIŞI
            Cumhurbaşkanlığı eski Sözcüsü İbrahim Kalın'ın başında olduğu Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK'ya dağları dar etti. Saha ajanları, PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki üst düzey yöneticilerinden, gri listede aranan Fehmi Öğmen ve ekibinin bulunduğu alanı tespit etti. Hemen operasyon düzenlendi. Öğmen ile iki koruması, Çemçemal kırsalında nokta hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.



            MOTO'ŞOK'LET
            Aksaray'da ekipler, motosikletlere yönelik uygulama başlattı. Tüm motosikletleri tek tek durdurup ruhsat ve kask kontrolü yaptı. Uygulama esnasında 38 MA 5370 plakalı 3 tekerlekli elektrikli motosikleti durduran polis ekipleri gözlerine inanamadı. Çünkü minibüs görünümlü motosiklet ve sepetinden 2'si bebek 8'i çocuk tam 16 kişi vardı. Sürücü Muhammet Ahmet Huseyin (26) ehliyetsiz çıktı. 16 bin TL para cezası uygulandı.



                İYİLİK SAĞLIK
                Adana'da yaşayan Şerife-İhsan Alpkaya çiftinin 2006 yılında bir erkek çocukları dünyaya geldi. Sami Yusuf adı verildi. Ancak küçük çocuk 5.5 yaşına geldiğinde lenfoma kanserine yakalanıp can verdi. Kardeşi Muhammet Sait de aynı hastalıkla mücadele etti. Ve küçük çocuk kemik iliği nakli ile hastalığı yendi. Sağlığına kavuşan Muhammet, "Çok mutluyum. Seneye okula başlayacağım" dedi.



                GARANTİNA
                Trabzon'da yaşayan İsmail Hacıfettahoğlu (82), COVID 19 pandemisi başladığında köy evine taşındı. Tek başına izole olup misafirlere kapıyı kapadı. Hayatın normalleşmesine karşın 'gönüllü karantina' uygulamasından çıkmadı. Yaklaşık 3 yıldır çarşı ve pazara gitmediğini açıkladı. Vaktini bahçesinde tavuk ve güvercinleriyle geçiren Hacıfettahoğlu, "Böyle içim rahat" ifadesini kullandı.



                30 MİLYON DOLARLIK YAKUT
                Mozambik'te geçen yıl tek parça bir yakut bulundu. Uzmanlar "55 karatlık. Eşi yok" diye konuştu. Ve o yakut açık artırmayla New York'ta satışa sunuldu. "Estrela de Fura" adı verilen yakutun 30 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor.



                    20.8 MİLYON LİRA DEVRETTİ
                    Bilen çıkmayınca 20 milyon 885 bin lira devretti. 5 bilenler 54 bin 644'er, 4 bilenler bin 205'er, 3 bilenler 59'ar, 2 bilenler 6'şar lira alacak.

                    BEBEK OTEL'DE YALI PAZARLIĞI
                    Terimile Tatlıtuğ, önceki gün tekneyle Bebek Otel'e yanaştı. Yemekte konuşmaya başladı. Kulak misafiri olanlar duyduklarına inanamadı. Çünkü Terim, ünlü sanatçıyla pazarlık yaptı. Yalısına 15 milyon dolar veren çıktığını anlattı. Gönlündeki rakamı açıkladı: 18 milyon dolar!

                    KURUŞUN YARASI
                    Bursa'da Suat Eken, 4 bin 700 lira olan kirasına yasal zam yaptı. Evsahibine 7 bin 453 lira yatırdı. Ama 22 kuruş eksik olduğu için mahkeme, evden çıkarttı!

                    Y'İĞNE' UMUT
                    İngiltere, hızla incelten bir iğneye onay vermeye hazırlanıyor. Wegovy ismindeki bu ilaçla vücut ağırlığının yüzde 10'unun yok edildiği belirtiliyor. Ancak uzmanlar uyarıyor: Ölümcül olabilir!

                    KOKOREÇİ YEDİRMEYİZ!
                    Yunanistan, yine Türk tatlarına göz dikti. Kokoreçi kendi yemeği gibi gösterdi. Ustalar öfkeli: Kaptırmayız!

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                    Yeni dönemin ilk MGK toplantısı sona erdi
                    Haberler Yaşam Evinde ölü bulunan Çilem Büşra Yılmaz'ın erkek arkadaşı tutuklandı
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