Evinde ölü bulunan Çilem Büşra Yılmaz'ın erkek arkadaşı tutuklandı





20.8 MİLYON LİRA DEVRETTİ

Bilen çıkmayınca 20 milyon 885 bin lira devretti. 5 bilenler 54 bin 644'er, 4 bilenler bin 205'er, 3 bilenler 59'ar, 2 bilenler 6'şar lira alacak.



BEBEK OTEL'DE YALI PAZARLIĞI

Terimile Tatlıtuğ, önceki gün tekneyle Bebek Otel'e yanaştı. Yemekte konuşmaya başladı. Kulak misafiri olanlar duyduklarına inanamadı. Çünkü Terim, ünlü sanatçıyla pazarlık yaptı. Yalısına 15 milyon dolar veren çıktığını anlattı. Gönlündeki rakamı açıkladı: 18 milyon dolar!



KURUŞUN YARASI

Bursa'da Suat Eken, 4 bin 700 lira olan kirasına yasal zam yaptı. Evsahibine 7 bin 453 lira yatırdı. Ama 22 kuruş eksik olduğu için mahkeme, evden çıkarttı!

Y'İĞNE' UMUT

İngiltere, hızla incelten bir iğneye onay vermeye hazırlanıyor. Wegovy ismindeki bu ilaçla vücut ağırlığının yüzde 10'unun yok edildiği belirtiliyor. Ancak uzmanlar uyarıyor: Ölümcül olabilir!



KOKOREÇİ YEDİRMEYİZ!

Yunanistan, yine Türk tatlarına göz dikti. Kokoreçi kendi yemeği gibi gösterdi. Ustalar öfkeli: Kaptırmayız!