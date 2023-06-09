Evinde ölü bulunan Çilem Büşra Yılmaz'ın erkek arkadaşı tutuklandı

Ataşehir'de Çilem Büşra Yılmaz, 3 gün önce erkek arkadaşı Serkan Ö. ile evde tartıştı. Tartışmanın ardından Serkan Ö. evden çıktı. Çilem Büşra Yılmaz bir süre sonra Serkan Ö'yü cep telefonuyla görüntülü arayarak intihar edeceğini söyledi. Serkan Ö'nün ihbarı üzerine eve polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin pencereden girdiği evde genç kadının doğalgaz borusuna iple asılı cansız bedeni bulundu. İki kez gözaltına alınan ve serbest bırakılan Serkan Ö., "kasten yaralama" suçundan adli kontrolle serbest bırakılırken "İntihara yönlendirme" suçundan tutuklandı. İddiaya göre, Çilem'le telefonda görüntülü konuşurken Serkan Ö., ağır ifadeler kullandı. Bu da intihar etmesine neden oldu. Serkan Ö., "Alkollüydü, kendisine yardım edemedim, annesini aradım, ulaşamadım. Beni görüntülü aradı. Polisi ve ambulansı aradım. Suçsuzum" dedi.
DEHŞET PAZARI
İstanbul Fatih'te dün sabah pazar yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle biber gazı sıkan bir kişiyle esnaf arasında tartışma çıktı. Çevrede bulunan esnaflarda olaya müdahale edince kavga büyüdü. Vatandaşların ve esnafın araya girmesiyle kavga sona erdi. Olay yerinden ayrılan saldırgan, akşam saatlerinde pompalı tüfekle pazar yerine gelerek esnaflara ateş etmeye başladı. Esnaflarında silahla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Esnaflardan Beşir Kaya ve yeğeni Harun Kaya hayatını kaybetti. Çatışma sırasında pazar yerinde bulunan biri kadın 4 kişi ise yaralandı. Saldırgan gözaltına alındı.
GÖRDÜM, MERAK ETTİM, ÇALDIM
Trajikomik olay; geçtiğimiz yılın son günlerinde Caddebostan'da yaşandı. Trafik denetiminde 1.91 promil alkollü çıkan Mert Y., polisten aracının bağlanacağını bilgisini aldı. Mert Y'nin telefonda arkadaşını arayıp durumu anlattığı esnada bir an gözünü lüks aracından ayırdı. Tam da bu sırada kapıları açık olan lüks cipi biri gözüne kestirmişti. Mesut K. araca girip gaza basıp yola koyuldu. Mert Y. "Aracımı çalıyor" diye bağırdı. Yakalanacağını anlayan Mesut K. aracı bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışsa da polisler tarafından yakalandı. Aracı çalınmaktan son anda kurtarılan Mert Y. Mesut K'dan şikayetçi oldu. Şüpheli Mesut Y, "o aracı hep filmlerde ve dizilerde görüyordum. İçini çok merak ettim, çaldım" dedi. Seda Nur GÜNAYDIN