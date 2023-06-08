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    • Yaşam
    • 08.06.2023 10:28
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    • 08.06.2023 15:42
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    Ordu'da sır olay! Deniz çıkan iki cesedin kimlikleri belli oldu: Arkadaş çıktılar

    Ordu’nun Altınordu ilçesinde sabah saatlerinde kıyıya vurmuş erkek cesedi buldu. Deniz kenarında duran ceseti gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Bölgede çalışmalara devam eden ekipler, iskelenin altında bir ceset daha olduğunu fark etti. Bulunan cesetlerin Muhammet Hekimoğlu (19) ve Sedat Günaydın’a (20) ait olduğu tespit edildi.

    takvim.com.tr
    İHA
    Sır olay! Ordu’da denizden çıkan iki cesedin kimlikleri belli oldu

    Ordu'nun Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi'nde kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu.

    Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde deniz kenarında cansız şekilde duran erkek şahısı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.Polis ekiplerinin olay yerini kapatmasının ardından olay yeri inceleme ekipleri, alanda çalışma başlattı.

    AYNI YERDE BİR CESET DAHA BULUNDU
    Bölgede çalışma yapan ekipler, iskelenin altında bir ceset daha olduğunu fark etti. Çağırılan dalgıç polisler, yaklaşık 30 dakikalık çalışmayla iskelenin uç kısmında, suda, 3 metre derinlikteki ikinci cesedi de karaya çıkardı.

    Cesedin, Muhammet Hekimoğlu'na (19) ait olduğu belirlendi. Acı haberi alıp gelen Hekimoğlu'nun yakınları gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. Bu ceset de savcının incelemesinin ardından Ordu Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

    DİĞER CESET ARKADAŞINA AİT
    Sabah saatlerinde bulunan diğer cesedin de Göktan Sedat Günaydın'a (20) ait olduğu tespit edildi. Günaydın ve Hekimoğlu'nun arkadaş oldukları belirtildi.

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    Haberler Yaşam Ordu'da sır olay! Deniz çıkan iki cesedin kimlikleri belli oldu: Arkadaş çıktılar
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