Ordu'da sır olay! Deniz çıkan iki cesedin kimlikleri belli oldu: Arkadaş çıktılar

AYNI YERDE BİR CESET DAHA BULUNDU

Bölgede çalışma yapan ekipler, iskelenin altında bir ceset daha olduğunu fark etti. Çağırılan dalgıç polisler, yaklaşık 30 dakikalık çalışmayla iskelenin uç kısmında, suda, 3 metre derinlikteki ikinci cesedi de karaya çıkardı.

Cesedin, Muhammet Hekimoğlu'na (19) ait olduğu belirlendi. Acı haberi alıp gelen Hekimoğlu'nun yakınları gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. Bu ceset de savcının incelemesinin ardından Ordu Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

DİĞER CESET ARKADAŞINA AİT

Sabah saatlerinde bulunan diğer cesedin de Göktan Sedat Günaydın'a (20) ait olduğu tespit edildi. Günaydın ve Hekimoğlu'nun arkadaş oldukları belirtildi.