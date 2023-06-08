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    • Yaşam
    • 08.06.2023 11:55
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    • 08.06.2023 11:55
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    Bursa'da vicdanları sızlatan görüntü! Atına sopa ile işkence etti

    Bursa’da yürekleri sızlatan bir görüntü kayda alındı.Bir vatandaş gündüz vakti kendisini çeken ata işkence yaptı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bursa’da vicdanları sızlatan görüntü!

    Bursa'da bir vatandaş gündüz vakti kendisini çeken ata işkence yaptı.

    Şahısın sopa ile atın yüzüne vurduğu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.



    Merkez Osmangazi ilçesi Doğanevler Mahallesi'nde gündüz vakti bir kişi kendisini çeken ata işkence yaptı.

        Eline aldığı sopa ile atın yüzüne vuran kişi cep telefonu kamerası ile görüntülendi. O anları gören vatandaşlar hem cep telefonu ile kayıt yaparken hem de polise haber verdi.

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        Çekilmeyi bilmek lazım dedim
        Haberler Yaşam Bursa'da vicdanları sızlatan görüntü! Atına sopa ile işkence etti
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