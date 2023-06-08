Öldürüp ormana atmış, ekiplerle aramıştı! Cezası kesinleşti

Nazar K. ise cinayet ile ilgisinin olmadığı gerekçesiyle daha sonra tahliye edildi. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada hakim karşısına çıkan tutuklu sanık İslam Ç. ile Enes Merdivan'ın ailesi ve avukatlar katıldı. Nazar K. ise duruşmaya katılmadı.