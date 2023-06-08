Maltepe'de korku dolu dakikalar! İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü tünel çalışmasında patlama meydana geldi

"DOĞAL GAZ PATLAMIŞ"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan çevre esnafı Namık Kemal Komili, "Kepçe operatörü arkadaş çalışma yapıyordu. Bir anda epey yüksek sesle kepçenin sesi geldi. Ardından oldukça yüksek bir ses daha geldi. Sonradan öğrendik ki doğal gaz patlamış. Patlama sonrası yaklaşık 25 dakika bu ses devam etti. Ardından İGDAŞ ekipleri geldi. Bir süre de onlar uğraştı. Burası yaya geçişine kapatıldı" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN