Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 08.06.2023 14:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.06.2023 14:11
    ABONE OL

    Maltepe'de korku dolu dakikalar! İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü tünel çalışmasında patlama meydana geldi

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Maltepe Meydan Projesi çalışmaları sırasında dikkatsiz kepçe operatörünün yanlış müdahalesi nedeniyle tünel içerisinde doğal gaz borusu patladı. Bölgeye yoğun gaz kokusu yayılırken ufak çapta patlamalar da yaşandı. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. İGDAŞ ekiplerinin çalışmaları sonrası patlamayla birlikte oluşan gaz sızıntısı kontrol altına alındı.

    takvim.com.tr
    İHA
    Tünel çalışması esnasında doğal gaz patlaması!

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldiği günden bu yana İstanbul'da problemler bitmiyor. İstanbul'lu vatandaşların mağdur olduğu olaylara bir yenisi daha eklendi.

    Dün saat 11.30 sıralarında Maltepe Bağdat Caddesi üzerinde İBB tarafından çalışmaları devam eden Maltepe Meydan Projesi alanında patlama meydana geldi. İddiaya göre, tünel içerisinde dikkatsiz kepçe operatörünün yanlış müdahalesi nedeniyle doğal gaz borusu patladı.

    YOĞUN GAZ KOKUSU PATLAMAYIDA BERABERİNDE GETİRDİ
    Patlamanın ardından çevreye yoğun gaz kokusu yayıldı. Kısa sürede yayılan kokuyla birlikte aralıklı olarak ufak çaplı patlamalar da yaşandı. Durumu fark eden yetkililer olayı İGDAŞ ekiplerine bildirdi.

        Adrese gelen ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmalarının ardından patlamanın yaşandığı alandaki gaz sızıntısı kontrol altına aldı. Çalışmalar sırasında alan yaya trafiğine kapatıldı. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Çalışmaların yürütüldüğü alan havadan görüntülendi.

        "DOĞAL GAZ PATLAMIŞ"
        Yaşanan olaya ilişkin konuşan çevre esnafı Namık Kemal Komili, "Kepçe operatörü arkadaş çalışma yapıyordu. Bir anda epey yüksek sesle kepçenin sesi geldi. Ardından oldukça yüksek bir ses daha geldi. Sonradan öğrendik ki doğal gaz patlamış. Patlama sonrası yaklaşık 25 dakika bu ses devam etti. Ardından İGDAŞ ekipleri geldi. Bir süre de onlar uğraştı. Burası yaya geçişine kapatıldı" dedi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        İBB’nin desteklediği etkinlikte LGBT güzellemesi!
        Haberler Yaşam Maltepe'de korku dolu dakikalar! İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü tünel çalışmasında patlama meydana geldi
            loading
            SON DAKİKA