Maltepe'de korku dolu dakikalar! İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü tünel çalışmasında patlama meydana geldi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldiği günden bu yana İstanbul'da problemler bitmiyor. İstanbul'lu vatandaşların mağdur olduğu olaylara bir yenisi daha eklendi.
Dün saat 11.30 sıralarında Maltepe Bağdat Caddesi üzerinde İBB tarafından çalışmaları devam eden Maltepe Meydan Projesi alanında patlama meydana geldi. İddiaya göre, tünel içerisinde dikkatsiz kepçe operatörünün yanlış müdahalesi nedeniyle doğal gaz borusu patladı.
YOĞUN GAZ KOKUSU PATLAMAYIDA BERABERİNDE GETİRDİ
Patlamanın ardından çevreye yoğun gaz kokusu yayıldı. Kısa sürede yayılan kokuyla birlikte aralıklı olarak ufak çaplı patlamalar da yaşandı. Durumu fark eden yetkililer olayı İGDAŞ ekiplerine bildirdi.