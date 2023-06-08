Ataşehir'de korkunç olay! Çilem Büşra Yılmaz evinde ölmeden önce erkek arkadaşını arayıp...

YARDIM EDEMEDİM

Büşra Yılmaz'ın, 2 Haziran'da kolunun kırılması üzerine S.Ö'den şikayetçi olduğu öğrenildi. 3 Haziran'da ifadesine başvurulan S.Ö, serbest kaldı. Öte yandan Yılmaz'ın S.Ö. hakkında daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Yılmaz'ın komşulardan A.D. bilgisine başvurulmak için karakola götürüldü. Gözaltına alınan S.Ö. ifadesinde, "Büşra 3 gün önce arabama zarar vermeye çalışırken sol kolunu kırmıştı. Eczaneleri gezip kolluk ve yakı aldım. 5 Haziran'da saat 20.00 sıralarında Büşra'nın ikametine geçtim. Kendisine aldığım malzemeleri kapıya asarak adresi terk ettim. 10 dakika sonra beni arayarak eve çağırdı. Malzemeleri koluna tek takamayacağını söyledi. Alkollüydü, kendisine yardım edemedim, annesini aradım, ulaşamadım. Beni görüntülü aradı, intihar edeceğini söyledi. Polisi ve ambulansı aradım" dedi.

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