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    Ataşehir'de korkunç olay! Çilem Büşra Yılmaz evinde ölmeden önce erkek arkadaşını arayıp...

    İstanbul Ataşehir’de yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan Çilem Büşra Yılmaz’ın ölmeden önce erkek arkadaşı S.Ö’yü arayıp intihar edeceğini söylediği ortaya çıktı.

    Yunus Emre Kavak
    Takvim
    Kayıttaki gerçek!

    İddiaya göre; önceki gün akşam saatlerinde Kayışdağı Mahallesinde yaşayan genç kadın, erkek arkadaşı S.Ö ile evde tartıştı. Tartışmanın ardından S.Ö. evden çıktı. Çilem Büşra Yılmaz bir süre sonra S.Ö'yü cep telefonuyla görüntülü arayarak intihar edeceğini söyledi. S.Ö'nün ihbarı üzerine eve polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin pençeden girdiği evde genç kadının doğalgaz borusuna iple asılı cansız bedeni bulundu. Yılmaz'ın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Yılmaz'ın kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla ortaya çıkacak.

    YARDIM EDEMEDİM
    Büşra Yılmaz'ın, 2 Haziran'da kolunun kırılması üzerine S.Ö'den şikayetçi olduğu öğrenildi. 3 Haziran'da ifadesine başvurulan S.Ö, serbest kaldı. Öte yandan Yılmaz'ın S.Ö. hakkında daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Yılmaz'ın komşulardan A.D. bilgisine başvurulmak için karakola götürüldü. Gözaltına alınan S.Ö. ifadesinde, "Büşra 3 gün önce arabama zarar vermeye çalışırken sol kolunu kırmıştı. Eczaneleri gezip kolluk ve yakı aldım. 5 Haziran'da saat 20.00 sıralarında Büşra'nın ikametine geçtim. Kendisine aldığım malzemeleri kapıya asarak adresi terk ettim. 10 dakika sonra beni arayarak eve çağırdı. Malzemeleri koluna tek takamayacağını söyledi. Alkollüydü, kendisine yardım edemedim, annesini aradım, ulaşamadım. Beni görüntülü aradı, intihar edeceğini söyledi. Polisi ve ambulansı aradım" dedi.

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    Haberler Yaşam Ataşehir'de korkunç olay! Çilem Büşra Yılmaz evinde ölmeden önce erkek arkadaşını arayıp...
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