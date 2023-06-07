Saldırıya uğrayan Asya Karaali'nin başına gelen olaya KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tepki gösterdi!

KKTC vatandaşı olan Asya Karaali, Güney Kıbrıs'ın gözde eğlence merkezi Ayia Napa'ya gitti. Arkadaşlarıyla eğlendikten sonra tekrar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne dönmek için yola çıkan Asya Karaali, iki Rum erkeği tarafından takip edildi. Rumlar, Asya Karaali'yi önce taciz etti. Taciz edilen genç kadın onlara uzaklaşmasını söyledi.

Rumlar, Asya'nın Türk olduğunu anlayınca saldırdı ve darp etti. Yüzünde morluklar oluşan kadının sol bileğinde de çatlak oluştu. Olay sırasında bayılan Asya Karaali "Bana küfrettiler ve yüzüme yumruk attılar. Daha sonra yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki bir duvardan aşağı atıldım. Neden bayıldığımı hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Güney Kıbrıs'taki hastanede bana bir şeyimin olmadığı söylendi. Ancak parmağım kırık, vücudumun her yerinde morluk var dişlerim bile kırıldı bu cinayete teşebbüstür." diyerek yaşadığı korku dolu anları anlattı.