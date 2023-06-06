Güney Kıbrıs'ta Türk kızı önce taciz ettiler! Daha sonra duvardan attılar

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Ayia Napa bölgesinde 2 Haziran'da eğlenmek için giden Karaali ve arkadaşları eğlendikten sonra tekrar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne dönmek için yola çıktı. Dönüş yolunda Karaali, iki Rum erkeği tarafından takip edildi.
2 Rum tarafından taciz edildiğini ifade eden Karaali, Rumların Türk olduğunu anlayınca kendisine saldırdığını belirtti. Saldırganlardan birinin yüzüne yumruk attığını ifade eden Karaali, 2 saldırganın daha sonra kendisini 2 metre yüksekliğindeki duvardan aşağı attığını söyedi. Karaali, sosyal medya hesabından saldırı anına ait olduğu iddia ettiği kısa bir video da paylaştı.
TÜRKÇE KONUŞTUĞUNU DUYUNCA SALDIRDILAR
İddiaya göre Asya Karaali'nin Türkçe konuştuğunu duyan 3 erkek, genç kıza saldırdı. Saldırganlardan birinin yüzüne yumruk attığını ifade eden Asya Karaali iki dişinin kırıldığını ve saldırganların kendisini 2 metre yüksekliğindeki duvardan aşağı attığını anlattı.