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    • Yaşam
    • 06.06.2023 15:09
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    • 06.06.2023 15:09
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    Güney Kıbrıs'ta Türk kızı önce taciz ettiler! Daha sonra duvardan attılar

    Kıbrıs Türkü Asya Karaali, Cuma gecesi arkadaşlarıyla birlikte Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne gitti. Kıbrıs’ın gözde mekanı Aya Napa'da eğlendikleri sırada 2 Rum erkeği tarafından taciz edildi. Daha sonra Rum tacizciler, Türk olduğu için genç kızı darp ettiler. Dişleri ve parmağı kırılan Asya Karaali, 2 metre yüksekliğindeki duvardan aşağı atıldığını söyledi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, genç kıza geçmiş olsun dileklerini iletti ayrıca saldırganlardan ikisinin yakalandığını ifade etti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Güney Kıbrıs’ta Türk kıza ırkçı saldırı

    Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Ayia Napa bölgesinde 2 Haziran'da eğlenmek için giden Karaali ve arkadaşları eğlendikten sonra tekrar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne dönmek için yola çıktı. Dönüş yolunda Karaali, iki Rum erkeği tarafından takip edildi.



    2 Rum tarafından taciz edildiğini ifade eden Karaali, Rumların Türk olduğunu anlayınca kendisine saldırdığını belirtti. Saldırganlardan birinin yüzüne yumruk attığını ifade eden Karaali, 2 saldırganın daha sonra kendisini 2 metre yüksekliğindeki duvardan aşağı attığını söyedi. Karaali, sosyal medya hesabından saldırı anına ait olduğu iddia ettiği kısa bir video da paylaştı.



    TÜRKÇE KONUŞTUĞUNU DUYUNCA SALDIRDILAR
    İddiaya göre Asya Karaali'nin Türkçe konuştuğunu duyan 3 erkek, genç kıza saldırdı. Saldırganlardan birinin yüzüne yumruk attığını ifade eden Asya Karaali iki dişinin kırıldığını ve saldırganların kendisini 2 metre yüksekliğindeki duvardan aşağı attığını anlattı.



        "DUVARDAN AŞAĞI ATILDIM"
        Olay sırasında bayılan Asya Karaali "Bana küfrettiler ve yüzüme yumruk attılar. Daha sonra yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki bir duvardan aşağı atıldım. Neden bayıldığımı hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Güney Kıbrıs'taki hastanede bana bir şeyimin olmadığı söylendi. Ancak parmağım kırık, vücudumun her yerinde morluk var dişlerim bile kırıldı bu cinayete teşebbüstür" diyerek yaşadığı korku dolu anları anlattı.



        CİNAYETE TEŞEBBÜS
        Hakkını sonuna kadar arayacağını söyleyen Asya Karaali "Elimden geleni yapacağım. Benim yerimde başka bir kadın olabilirdi. Bu olay cinayete teşebbüstür. Fiziksel durumumdan çok psikolojimi kim düzeltebilir? Bu iş burada bitmeyecek" ifadesini kullandı.



        Türk kızının yaşadığı bu ırkçı saldırının büyük yankı uyandırması sonucu KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Asya Karaali'yi aradı. Geçmiş olsun dileklerini ileterek olayın takipçisi olacaklarını belirtti. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, Karaali'nin darp edilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Tatar'ı aradığı açıklandı. Yürütülen soruşturma kapsamında, saldırganlardan ikisi tutuklandı.


            Diğerinin ise arandığı vurgulandı. Asya Karaali ise hem Türkiye'den hem de KKTC'den kendisine büyük destek geldiğini açıkladı.
            Karaali sosyal medya hesabından "Yanımda olan herkese teşekkür ederim. Sesimizi duyurabildik, saldırganlar tutuklandı. Geçirdiğim süreç zorlu, bu saatten sonra suçluları adalete teslim ediyorum. Gerek fiziksel gerek psikolojik olarak etkilendiğim için sosyal medyadan uzak durma kararı aldım. Tekrardan hepinize bu süreçte yanımda olduğunuz için çok teşekkür ediyorum, yalnız olmadığımı bilmek beni daha da güçlendirdi" mesajını paylaştı.
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