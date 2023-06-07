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    Rönesans Rezidans'tan geriye acı kaldı: Tuğba Koşar ile 2 oğlunun enkazdan ne ölüleri ne dirileri çıktı

    Tuğba Koşar ile 2 oğlu, depremde Rönesans Rezidans’ın enkazında kaldı. Ne ölüleri ne de dirileri çıkmadı. Ahmet Karaman “Ne olur evlatlarımı bulun” diye ağladı. İşte sizler için derlediğimiz 7 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    En baba acı

    Kahramanmaraş merkezli iki depremin üzerinden 4 ay geçti. Ama acılar hiç dinmedi. Ulaşılamayan vatandaşların hikayeleri ise yürekleri deldi. Onlardan biri de öğretmen Tuğba Koşar ile oğulları Mustafa ve Mehmet'ti.

    Hatay'da yaşayan Tuğba Koşar depremde Rönesans Rezidans'taki evindeydi. Polis eşi görevdeydi. Deprem sırasında lüks yapı yerle bir olurken ailesi hemen binanın olduğu yere gitti. Ancak kızı ile torunlarına ulaşaman Ahmet Karaman, yardım istedi. Acılı Baba, "Günün 24 saatini gözyaşıyla geçiriyorum. Ne olur evlatlarımızdan bir haber getirin" dedi.

    REVİZE
    AB üyesi ülkelere Türk vatandaşlarının girişi için gerekli olan Schengen vizesi ile ilgili şikayetler arttı. Hatta bir polis, vize alamadığı için Almanya'daki düğününe katılamadı. Gelen tepkiler üzerine Alman Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Türkiye'deki temsilciliklere ek görevlendirmeler yapıldığını vurguladı. Bekleme süresinin azalacağını açıkladı.



    BUZ GİBİ VEDA
    Musa Demir... Hollanda'da göçmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 13 yaşındayken bisiklet tamirciliğinden fabrika işçiliğine kadar birçok işe girdi. Ancak Lahey'de 45 yıldır dondurmacılık yapan Pekdemir, geçirdiği beyin kanaması sonrası hayatını kaybetti. Pekdemir'in ölümü ülkeyi derinden etkiledi. Eski başbakan Mark Rutte, "Binnenhof sakini olan dostum, Lahey seni özleyecek" dedi. Bu arada yıllarca bakanlar, müsteşarlar, milletvekilleri, başbakanlar ve Hollanda Kraliçesi, Pekdemir'in müşterisiydi.



        'İKİZ'İ DE BAŞARILI
        Elazığ'da, 8 yaşındaki Ela ve Eylül Çetin adlı ikiz kardeşler matematikte sınırları aştı. Dünya genelindeki yarışmada 9 sorunun tamamını doğru cevapladı. Dünya şampiyonu olup altın madalyalarını kazandı. İkisi de mühendis olmak istediklerini açıkladı. En büyük hayalleri ise Başkan Tayyip Erdoğan ile tanışmak.



        'ÇIRA'YI YAKTI
        İYİ Parti eski milletvekili Aytun Çıray, yaptığı açıklama ile partisinden istifa etti. Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Başıma tabanca dayasalar dahi kalkmam" dediği altılı masadan kalkarak büyük bir hata yaptığını belirtti. "Ortaya çıkan bu bunalım ne yazık ki sadece İYİ Parti'ye değil cumhurbaşkanlığı seçim sürecine de zarar verdi" dedi. Partide kendisine ve daha önce de Ümit Özdağ'a tasfiye operasyonu başlatıldığını söyledi.



        BARAJ SORUNU
        Ukrayna'nın Herson kentindeki Kakhovka Barajı bombalandı. Nehir yatağına boşalan milyonlarca metreküp su yüzünden yerleşim yerlerini tehdit altında bıraktı. Ukrayna, saldırıyı Rus güçlerinin yaptığını açıkladı. Herson bölgesinin güneyinde ve Kırım'da içme suyu sıkıntısı olacağı hatırlatıldı. Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, "Bu saldırı bir savaş suçudur" ifadesini kullandı. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise suçu Ukrayna'a attı...

            17 MİLYON DEVRETTİ
            6 BİLEN çıkmayınca 17 milyon 822 bin lira devretti. 5 bilenler 26 bin 431'er, 4 bilenler 940'ar, 3 bilenler 52'şer, 2 bilenler ise 6'şar lira alacak.

            PALU DAVASI BİR KEZ DAHA ERTELENDİ
            Kocaeli'de 15 yıl önce kaybolan ve cinayete kurban gittiği iddia edilen Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'ın Sakarya'da öldürülmesine ilişkin Palu ailesi olarak bilinen 1'i tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Söz hakkı verilen tutuklu sanık Tuncer Ustael, önceki savunmalarını tekrar ettiğini ve üzerine atılı suçu kabul etmediğini söyledi. Mahkeme duruşmayı erteledi.

            ACI 'KUŞ'AĞI
            Antalya'da Halit Cankurt, elektrik direğine konan papağanını, demir çubukla kurtarmaya çalıştı. Ancak akıma kapıldı. Bir anda yere yığıldı. 58 gün yoğun bakımda kaldı. Kurtarılamadı.

            KIZILELMA İÇİN GERİ SAYIM
            Bayraktar Kızılelma'nın seri üretimi 2024'te başlayacak. TCG Anadolu'dan uçuş testlerine ise 2025'te start verilecek.

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            CIA’den Meriç ve Dedeağaç’a gizli ziyaret!
            Haberler Yaşam Rönesans Rezidans'tan geriye acı kaldı: Tuğba Koşar ile 2 oğlunun enkazdan ne ölüleri ne dirileri çıktı
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