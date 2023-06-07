Rönesans Rezidans'tan geriye acı kaldı: Tuğba Koşar ile 2 oğlunun enkazdan ne ölüleri ne dirileri çıktı

Kahramanmaraş merkezli iki depremin üzerinden 4 ay geçti. Ama acılar hiç dinmedi. Ulaşılamayan vatandaşların hikayeleri ise yürekleri deldi. Onlardan biri de öğretmen Tuğba Koşar ile oğulları Mustafa ve Mehmet'ti.
Hatay'da yaşayan Tuğba Koşar depremde Rönesans Rezidans'taki evindeydi. Polis eşi görevdeydi. Deprem sırasında lüks yapı yerle bir olurken ailesi hemen binanın olduğu yere gitti. Ancak kızı ile torunlarına ulaşaman Ahmet Karaman, yardım istedi. Acılı Baba, "Günün 24 saatini gözyaşıyla geçiriyorum. Ne olur evlatlarımızdan bir haber getirin" dedi.
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AB üyesi ülkelere Türk vatandaşlarının girişi için gerekli olan Schengen vizesi ile ilgili şikayetler arttı. Hatta bir polis, vize alamadığı için Almanya'daki düğününe katılamadı. Gelen tepkiler üzerine Alman Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Türkiye'deki temsilciliklere ek görevlendirmeler yapıldığını vurguladı. Bekleme süresinin azalacağını açıkladı.
BUZ GİBİ VEDA
Musa Demir... Hollanda'da göçmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 13 yaşındayken bisiklet tamirciliğinden fabrika işçiliğine kadar birçok işe girdi. Ancak Lahey'de 45 yıldır dondurmacılık yapan Pekdemir, geçirdiği beyin kanaması sonrası hayatını kaybetti. Pekdemir'in ölümü ülkeyi derinden etkiledi. Eski başbakan Mark Rutte, "Binnenhof sakini olan dostum, Lahey seni özleyecek" dedi. Bu arada yıllarca bakanlar, müsteşarlar, milletvekilleri, başbakanlar ve Hollanda Kraliçesi, Pekdemir'in müşterisiydi.