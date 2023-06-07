Rönesans Rezidans'tan geriye acı kaldı: Tuğba Koşar ile 2 oğlunun enkazdan ne ölüleri ne dirileri çıktı

Kahramanmaraş merkezli iki depremin üzerinden 4 ay geçti. Ama acılar hiç dinmedi. Ulaşılamayan vatandaşların hikayeleri ise yürekleri deldi. Onlardan biri de öğretmen Tuğba Koşar ile oğulları Mustafa ve Mehmet'ti.

Hatay'da yaşayan Tuğba Koşar depremde Rönesans Rezidans'taki evindeydi. Polis eşi görevdeydi. Deprem sırasında lüks yapı yerle bir olurken ailesi hemen binanın olduğu yere gitti. Ancak kızı ile torunlarına ulaşaman Ahmet Karaman, yardım istedi. Acılı Baba, "Günün 24 saatini gözyaşıyla geçiriyorum. Ne olur evlatlarımızdan bir haber getirin" dedi.