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    Rüya çifte nazar değdi! Prens Harry ile Meghan Markle evliliği krizde

    Peri masalında sona gelindi. Prens Harry ile Meghan Markle’ın boşanacağı iddia edildi. Gerekçe ise Harry’nin eşine gelen dizi tekliflerini engellemesiydi. İşte sizler için derlediğimiz 6 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    Harrykiri

    Prens Harry... Kraliyet Ailesi'ni karşısına aldı. Tüm haklarından feragat edip kendini hayatının kadınına adadı! Ancak Meghan Markle'la başladığı bu yolculuk hüsranla sonlandı. İddiaya göre 2 çocukları bulunan çiftin boşanacağı kulaktan kulağa yayıldı.

    Meghan'ın kardeşi Samantha'nın yakın çevresine "Bu iş bitti. Artık birlikte olmaları çok zor" dediği vurgulandı. Ayrılık nedeni ise Harry'nin davranışlarıydı. İddiaya göre Harry, Meghan'ıa gelen dizi tekliflerini engelleyip kriz çıkardı. Yapımcıları arayıp "Teklifte ısrar ederseniz bedelini ödersiniz" diye tehditler yağdırdı. Bu durum Markle'ın sabrını taşırdı. Boşanma davası açtı.



    ENGİNAR EKİBİ
    Aydın'da enginar hasadı başladı. Ayıklama işi ise Ankara'dan gelen özel ekibe bırakıldı. Ürünü ellerinde döndürüp keserek ayıklayan işçiler, enginar başına 70 ila 90 kuruş aldıklarını vurguladı. El beceresi yüksek olanlar günde 2 bine kadar enginar soyabildiğini anlattı. Hüseyin Arslan (73) da yarım asırdır bu işte çalıştığını belirterek, enginar temizlemenin bir el sanatı olduğunu anlattı.



    YÜZDE 100 BAŞARI
    Kayseri'de yaşayan Melise Akyol (14) yüzde 90 görme engelli dünyaya geldi. Kardeşi Selime de (12) 3.5 yaşında göz rahatsızlığı geçirdi. Ve ikisi de yüzde 90 görme engelli olan kardeşler, pes etmedi. Yüzme ile engelleri ezip geçti. Sayısız birincilik elde etti. Şimdi ikisinin de hedefi milli takıma girip Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek.



        NE 'YAPAY'SIN!
        Yapay dünyada bir ilk daha meydana geldi. ABD'li Rosanna Ramos (36), 2022 yılında bir çevrimiçi arkadaşlık sitesinde yarattığı yapay zeka Eren Kartal ile evlendi. Eren'in kendisini yargılamadığına ve kısıtlamadığına dikkat çeken Ramos, "Birbirimizi seviyoruz. Hayatım boyunca hiç kimseye bu kadar aşık olmamıştım" dedi.



        ONU BUL'DOG'
        İsrail'li Kristin Shamsoum, lüks yatıyla Marmaris'e demir attı. Yemek için karaya çıktı. Bu sırada köpeği Toy poodle kayıplara karıştı. Her yere ilanlarını astırdı. Polisler 24 saat içinde köpeği bulunca sevinçten ne yapacağını şaşırdı. Köpeğini asayiş Komiseri Barış Havsalı'dan teslim alıp ara verdiği tatiline devam edeceğini açıkladı.

        DEPREMZEDEYE DÜĞÜN HEDİYESİ
        Hakkari Pinyanişi aşiretine mensup İsmail Rüştü Zeydan, oğlu Nazım Levent'i Iraklı Raşed Mohamad Taher'ın kızı Kavin Nerwey ile evlendirdi. İki gün iki gece süren düğünde tam 3 ton et tüketildi. Geline kilolarca altın hediye edildi. Yeni çiftin, 1 yıl boyunca 5 depremzede ailenin konaklamaları dahil tüm masraflarını karşılayacakları bildirildi...

            TARİHİ KARAR
            Başkan Erdoğan'ın yemin töreni için Ankara'ya gelen Nobel Ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar, Türkiye'den ayrılmadan önce, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir görüşme gerçekleştirdi. Mardin Savur'da doğduğu 3 katlı 36 odalı konağın müzeye dönüştürülmesini ele aldıkları belirtildi...



            KARDEŞİMİ BULUN
            İzmir'in Urla ilçesinde, bisikletiyle gezmeye çıktıktan sonra kaybolan tur teknesi sahibi Ali Günaltın'dan (51), 23 gündür haber alınamıyor. Yelda Özbay (52), kardeşinin hayatından endişe duyduklarını, ölü veya sağ bulmasını istediklerini söyledi. Yelda Özbay (52), "Ailecek perişan olduk. Bazı görgü tanıkları yolda bisiklet sürerken görmüş. En son Urla'nın Maksut mevkisinde görülmüş.

            Ancak sonrasında bir daha haber alamadık. Kardeşim makine mühendisi. Ancak mesleğini yapmak istemedi. Urla aşığı. Burada tekne turu düzenliyordu. Çevremizdekiler hep, 'Teknesini görmeden bir gün nasıl dayanıyor' diye hep sorarlardı. Herkesin yakından tanıdığı ve sevdiği bir kişiydi. Kendi halinde bir insandı. Kesinlikle onu bulana kadar aramayı bırakmayacağım" dedi. Bu arada Ali Günaltın'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Evden çıktıktan sonra mahallede giderken bir evin güvenlik kamerasına yansıyan Ali Günaltın'ın bisikletiyle yolculuk yaptığı görüldü.



            BİR GARİP KAZA!
            ABD'nin başkenti Washington'da önceki gece duyulan patlama sesinin uçuşa yasak bölgeyi ihlal eden Cessna tipi küçük uçağı için havalanan F-16'ların sonik patlaması olduğu açıklandı. Dağlık araziye düşen ve 4 kişiye mezar olan uçak, Trump'ın en önemli destekçisi John Rumpel'e ait çıktı. i Rumpel, "Kızım, torunum ve dadısı uçaktaydı" dedi.



                ONLAR ERDİ MURADINA…
                Gazetemizin en genç editörü, gündüzünü gecesine katan Muharrem Yağız, hayatının aşkını buldu. Biricik sevgilisi Selen Karasu ile nikah masasına oturdu. İkisinin de mutluluğu yüzlerinden okunuyordu. Tüm güzel dileklerimiz onlara dair oldu: Bir yastıkta sağlıkla mutlulukla huzurla çocuklarınızla kocayın.

                KANTO KRALİÇESİ VEDA ETTİ
                Ses sanatçısı ve tiyatro, sinema oyuncusu Nurhan Damcıoğlu (82) hayatını kaybetti. Kanto kraliçesi olarak bilinen Damcıoğlu'nun kardeşi Perihan Damcıoğlu, "Kalp yetmezliği nedeniyle aramızdan ayrıldı. Çok üzgünüz" dedi. Damcıoğlu, 2010 yılından bu yana İzmir'de yaşıyordu. Sanat camiası acı haberle yıkıldı. Ebru Gündeş, "Çocukluğumuzun çok kımetlilerinden bir ismi daha kaybettik. Bence tanıyan herkes onu asla unutmayacak" ifadesini kullandı. Ece Erken de, "Çok üzüldüm. Allah mekanını cennet eylesin" dedi.



                206 MİLYON DEVRETTİ
                6+JOKER bilen çıkmayınca 206 milyon 52 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 407 bin 119'ar, 4 bilenler 3 bin 155'er, 3 bilenler 220'şer, 2 bilenler 21'er lira alacak.



                    659 BİN LİRA DEVRETTİ
                    10 BİLEN çıkmayınca 659 bin lira devretti. 9 bilenler 8 bin 173'er, 8 bilenler 572'şer, 7 bilenler 108'er, 6 bilenler 17'şer, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 14'er lira alacak.

                    PARAYLA DANS EDENLER
                    FORBES dergisi Amerika'nın en zengin kadınlarını açıkladı. Listede Rihanna, Kim Kardashian ve Taylor Swift gibi isimler servetleriyle kıskandırdı. SavageXFenty adlı iç çamaşırı markası ve Fenty Beauty adında güzellik markası olan şarkıcı 1,4 milyar dolar kazançla dünyanın en zengin kadınları listesinde zirvede. Lüks moda markalarıyla iş birliğiyle sık sık gündeme gelen realite şov yıldızı ve girişimci Kim Kardashian, listede 1,2 milyar dolar ile 2'nci sırada yer aldı. Aldığı ödüllerle tarihe geçen ABD'li şarkıcı Taylor Swift, 740 milyon dolar ile listede üçüncü oldu.

                    KALP ATIŞI
                    Gaziantep'te 4. çocuğuna hamile olan Emine Zekeriya (32), rutin kontrollerinin yapılması için özel hastaneye gitti. Doktorlar, 34 haftalık olan bebeğin kalbinin durmak üzere olduğunu tespit etti. Hemen sezaryenle alınan bebeğe Neonatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ercan Sivaslı, 30 dakika süren canlandırma işlemini gerçekleştirdi. Kalp atımı başlayan Eylül bebek, 2 aylık tedavinin ardından taburcu edildi.

                    EBRAR MELEK OLDU
                    Batman'da öğretmen İzzettin Güner, SMA hastası kızı Ebrar için yardım kampanyası başlattı. Tedavi masrafı olan 1 milyon 825 bin dolar (yaklaşık 34 milyon TL) toplandı. Dubai'de tedavi altına alınan minik Ebrar, aniden fenalaştı ve hayatını kaybetti. Gönüllüler, Ebrar'ın adını yaşatmak için aralarında topladıkları parayla Bangladeş'te su kuyusu açtı. Baba Güner, "Ebrar'ımızın hatırası çok uzaklarda başka çocukların umudu oldu" diye ağladı.

                    ARKADAŞ CİNAYETİ
                    İstanbul Bahçelievler'de geçtiğimiz cuma günü saat 06.00 sıralarında bir kamyonetin içinde sohbet eden Berkay Ö. ve Barış Tosun adlı arkadaşlar arasında tartışma çıktı. Kamyonetten inen Berkay Ö, Tosun'a silahla 4 el ateş etti. Bir süre aracın etrafın- da dolaşan Berkay Ö. yaya olarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tosun, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri Berkay Ö'nün yakalanması için çalışma başlatırken, Tosun'un cenazesi toprağa verildi.

                    SOKAKTA İNFAZ
                    Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde Fethi A. yolda karşılaştığı husumetlisi İhsan Diş'i (22) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olay Eyyübiye ilçesine bağlı Haleplibahce Mahallesi 2778 sokakta meydana geldi. Fethi A., husumetlisi olduğu iddia edilen 22 yaşındaki İhsan Diş isimli gence sokak ortasında pompalı tüfekle ateş açtı. Ağır yaralanan İhsan Diş kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet hastanesine tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinden kaçarak kayıplara karışan Fethi A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.
                    Mehmet YILDIRIM

                    KANLI TARTIŞMA
                    İzmir'in Konak ilçesinde yol verme tartışması can aldı. Pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı kavgada M.Ö., Sebahattin Sonsuz ve A.S.'yi vurarak yaraladı. Olayın bir görgü tanığı, "Yol verme tartışması başladı. Ardından silahlar çekildi. Hala inanamıyorum. Korku filmi gibiydi" ifadelerini kullandı. Polis, şüpheliyi yakalamak için kentte operasyon başlattı.

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                    Haberler Yaşam Rüya çifte nazar değdi! Prens Harry ile Meghan Markle evliliği krizde
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