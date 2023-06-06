Rüya çifte nazar değdi! Prens Harry ile Meghan Markle evliliği krizde





659 BİN LİRA DEVRETTİ

10 BİLEN çıkmayınca 659 bin lira devretti. 9 bilenler 8 bin 173'er, 8 bilenler 572'şer, 7 bilenler 108'er, 6 bilenler 17'şer, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 14'er lira alacak.



PARAYLA DANS EDENLER

FORBES dergisi Amerika'nın en zengin kadınlarını açıkladı. Listede Rihanna, Kim Kardashian ve Taylor Swift gibi isimler servetleriyle kıskandırdı. SavageXFenty adlı iç çamaşırı markası ve Fenty Beauty adında güzellik markası olan şarkıcı 1,4 milyar dolar kazançla dünyanın en zengin kadınları listesinde zirvede. Lüks moda markalarıyla iş birliğiyle sık sık gündeme gelen realite şov yıldızı ve girişimci Kim Kardashian, listede 1,2 milyar dolar ile 2'nci sırada yer aldı. Aldığı ödüllerle tarihe geçen ABD'li şarkıcı Taylor Swift, 740 milyon dolar ile listede üçüncü oldu.

KALP ATIŞI

Gaziantep'te 4. çocuğuna hamile olan Emine Zekeriya (32), rutin kontrollerinin yapılması için özel hastaneye gitti. Doktorlar, 34 haftalık olan bebeğin kalbinin durmak üzere olduğunu tespit etti. Hemen sezaryenle alınan bebeğe Neonatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ercan Sivaslı, 30 dakika süren canlandırma işlemini gerçekleştirdi. Kalp atımı başlayan Eylül bebek, 2 aylık tedavinin ardından taburcu edildi.



EBRAR MELEK OLDU

Batman'da öğretmen İzzettin Güner, SMA hastası kızı Ebrar için yardım kampanyası başlattı. Tedavi masrafı olan 1 milyon 825 bin dolar (yaklaşık 34 milyon TL) toplandı. Dubai'de tedavi altına alınan minik Ebrar, aniden fenalaştı ve hayatını kaybetti. Gönüllüler, Ebrar'ın adını yaşatmak için aralarında topladıkları parayla Bangladeş'te su kuyusu açtı. Baba Güner, "Ebrar'ımızın hatırası çok uzaklarda başka çocukların umudu oldu" diye ağladı.



ARKADAŞ CİNAYETİ

İstanbul Bahçelievler'de geçtiğimiz cuma günü saat 06.00 sıralarında bir kamyonetin içinde sohbet eden Berkay Ö. ve Barış Tosun adlı arkadaşlar arasında tartışma çıktı. Kamyonetten inen Berkay Ö, Tosun'a silahla 4 el ateş etti. Bir süre aracın etrafın- da dolaşan Berkay Ö. yaya olarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tosun, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri Berkay Ö'nün yakalanması için çalışma başlatırken, Tosun'un cenazesi toprağa verildi.



SOKAKTA İNFAZ

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde Fethi A. yolda karşılaştığı husumetlisi İhsan Diş'i (22) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olay Eyyübiye ilçesine bağlı Haleplibahce Mahallesi 2778 sokakta meydana geldi. Fethi A., husumetlisi olduğu iddia edilen 22 yaşındaki İhsan Diş isimli gence sokak ortasında pompalı tüfekle ateş açtı. Ağır yaralanan İhsan Diş kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet hastanesine tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinden kaçarak kayıplara karışan Fethi A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Mehmet YILDIRIM



KANLI TARTIŞMA

İzmir'in Konak ilçesinde yol verme tartışması can aldı. Pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı kavgada M.Ö., Sebahattin Sonsuz ve A.S.'yi vurarak yaraladı. Olayın bir görgü tanığı, "Yol verme tartışması başladı. Ardından silahlar çekildi. Hala inanamıyorum. Korku filmi gibiydi" ifadelerini kullandı. Polis, şüpheliyi yakalamak için kentte operasyon başlattı.