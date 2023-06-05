Konya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 18 gözaltı





Örgütün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı belirlenen 12 kişi ve örgütün gizli haberleşme programını kullandığı tespit edilen 7 şüpheli olmak üzere toplamda 19 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Konya merkezli 7 ilde Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.