Eşinin huzurevine bıraktığı yaşlı adama Türk hastane sahip çıktı

"PİJAMA VE ÇORABINI BİLE HEMŞİRELER ALDI"

Yaşlı adamın durumuyla ilgili bilgi veren Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nuray Özgür Abravcı, "Acil servise ambulansla getirildi, bakım evinde kalırken düşme sonucu sol kalça ağrısı gelişmiş. Hastanemize ameliyat amacıyla yatırıldı. Başarılı bir ameliyat gerçekleştirildi, hastamız şu anda gayet sağlıklı. Fizyoterapi sonrası hastamızı yürütmeye başlatacağız. Hastamız Alman vatandaşı, 2014'ten beri Türkiye'de yaşadığını ifade etti, Gemlik'te yaşıyormuş aslında eşi de Alman. Yurt dışından emekli olduğunu belirtti ama eşiyle sanırım bir sıkıntıları var, eşi tarafından 25 gün önce burada bir bakım evine bırakılmış. Bakımevinde düşme sonucu sol kalçasını kırmış. O kadar güzel ve özel baktılar ki hastamızın pijama, çorabını bile hemşire hanımlarımız kendileri alıp getirmişler. Bu nedenle biz de çok duygulandık, bu sabah öğrendik çünkü hastamızın yanında hiçbir yakını, onunla ilgilenebilecek hiç kimsesi yok. Bakımevinden gelip ona destek veren hiç kimse yok, bu hastamız yatağa bağımlı haldeyken 10 gündür altından bezini değiştiren, yemeğini yediren, onu temizleyen, yıkayan, okşayan, sarıp, seven çok değerli hemşirelerimizin gününü bu vesileyle tekrar kutluyorum. Tıpkı yeminlerimizde bunu belirttiğimiz gibi dil, din, ırk, cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm insanlığa hizmet veriyoruz. Tüm hastanemiz ekip olarak bu hastamıza da çok güzel sahip çıktı. Çok iyi bir bakım verildi, çok başarılı bir operasyon geçirdi. Bundan sonra da umarım aynı hassasiyetle bakılır. Tüm sağlık personeline, emeği geçen ekibe, baştan sona hekiminden hizmetlisine kadar tüm arkadaşlarıma hastayla ilgili göstermiş oldukları ilgiden ve destekten dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.