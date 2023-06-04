Hindistan'da tren faciası! Can kaybı 288'e yükseldi...

Orissa eyaletine bağlı Balasore'da bulunan Bahanaga İstasyonu yakınında 2 yolcu treni ile 1 yük treninin karıştığı kazanın bilançosu giderek ağırlaşıyor. Resmi makamların yaptığı son açıklamaya göre hayatını kaybedenlerin sayısı 288'e yükseldi, yaralı sayısı ise 900'den fazla.