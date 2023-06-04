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    Hindistan'da tren faciası! Can kaybı 288'e yükseldi...

    Coromandel Express’i oluşturan 23 vagondan yaklaşık 10’u ağır hasar görürken kazadan kurtulanlar da yaşadıkları dehşeti anlattı. Kazadan kurtulan ismi açıklanmayan bir kişi bir Hint kanalına yaptığı açıklamada kazanın uyurken meydana geldiğini belirterek, “Bir anda yaklaşık 10-15 kişi üzerime düştü. Elimden ve boynumdan yaralandım. Trenden indiğimde etrafa dağılmış uzuvlar gördüm, bir yerde kopmuş bir el, başka bir yerde kopmuş bir bacak vardı” dedi.

    ’Ex’press!

    Orissa eyaletine bağlı Balasore'da bulunan Bahanaga İstasyonu yakınında 2 yolcu treni ile 1 yük treninin karıştığı kazanın bilançosu giderek ağırlaşıyor. Resmi makamların yaptığı son açıklamaya göre hayatını kaybedenlerin sayısı 288'e yükseldi, yaralı sayısı ise 900'den fazla.

    Yetkililer ölü sayısının artmasının beklendiğini belirterek, parçalanmış vagonlar içinde kalanları kurtarmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Trende yakınları bulunan insanlar kaza alanına akın ederek çıplak ellerle enkaz altında sevdiklerine dair bir iz aradı.

    Coromandel Express'ine binen oğlunu arayan 53 yaşındaki Rabindra Shau çevresindeki insanlardan yardım isteyerek, "Lütfen oğlumu bulmama yardım edin. En azından cesedini bulayım" derken 35 yaşındaki Şeyh Zakir Hussain sabah erken saatlerden beri erkek kardeşini aradığını belirterek "Bir yığın ceset gördüm. 100'den fazla ölünün yüzüne baktım ama kardeşimi ve yeğenimi bulamadım" dedi.

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    Haberler Yaşam Hindistan'da tren faciası! Can kaybı 288'e yükseldi...
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