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    • Yaşam
    • 04.06.2023 17:16
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    • 04.06.2023 17:49
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    Diyarbakır ve Adana'da korkutan yangınlar: Ekipler tarafından kontrol altına alındı!

    Diyarbakır’ın Sur ilçesinde buğday ekili arazide çıkan yangında 100 dönüm alan zarar gördü. Bir benzer manzara da  Adana’nın Sarıçam ilçesinde görüldü. Tarlada başlayan anız yangınında alevler ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler tarafından yangın kontrol altına aldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Diyarbakır ve Adana’da korkutan yangınlar

    Diyarbakır'ın Kırsal Kengerli Mahallesi'nde buğday ekili arazide, öğle saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, kısa sürede büyüdü.


    100 DÖNÜM ALANDA EKİLİ BUĞDAY YANDI
    Diyarbakır'ın Sur ilçesinde buğday ekili arazide çıkan yangında 100 dönüm alan zarar gördü. Kırsal Kengerli Mahallesi'nde buğday ekili arazide, öğle saatlerinde yangın çıktı.


    Rüzgarın da etkisiyle alevler, kısa sürede büyüdü. Köylülerin müdahale ettiği yangın, itfaiyeye bildirildi.



    Gelen ekipler, 30 dakikalık çalışma ile alevleri söndürdü. 100 dönümlü alan zarar görürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        ADANA'DA, ANIZ YANGININDA ALEVLER ORMANA SIÇRADI
        Adana Sarıçam ilçesinde ise tarlada başlayan anız yangınında alevler ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, karadan ve havadan yangına müdahale etti.

        İlçenin Orhan Gazi Mahallesi'nde bir buğday tarlasında saat 15.00 sıralarında anız yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak yakındaki ormana sıçradı.


        Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve yangın söndürme ekibi ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter sevk edildi. Ekipler, karadan ve havadan çalışma başlattı. Yangın kontrol altına alındı.

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        Haberler Yaşam Diyarbakır ve Adana'da korkutan yangınlar: Ekipler tarafından kontrol altına alındı!
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