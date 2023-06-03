Bir bankanın mobil uygulamasında açık yakalayan Gezek kardeşlere 5 yıldan 10 yıla kadar hapis!

Samsun'da bir akaryakıt istasyonunda çalışan Recep Gezek (26), banka hesabını ağabeyi Emre Gezek ile ortak kullanıyordu. Kardeşler, iki günde 70'e yakın işlemle toplam 16 milyar lirayı kendi hesaplarına aktardı.

İki kardeş önce cep telefonu, sonra da BMW marka otomobil aldı. Ardından da bütün akrabalarına "Borcu, sıkıntısı olan bize gelsin" diyerek haber gönderdi. Polis kontrolünde tesadüfen yakalanan iki kardeşten Emre Gezek'e, polisler 'Bu silahı neden taşıyorsun?' diye sordu. Gezek ise, 'Bu kadar paranız olsa, siz de taşırsınız' diye cevap verip hesabındaki paradan bahsedince olay patladı.





KAFAMA GÖRE YAZDIM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bankanın merkezi İstanbul'da olduğu için başlatılan soruşturmada iki kardeş, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Emre Gezek, "Hesapta para yoktu. Yatırım hesabına baktım. Hisse senedi hesabından 'para çek' yazan menüden para çekmek istedim. Miktar yazma kısmı çıktı. Kafama göre miktar yazdım. Her yazdığım miktar mevduat hesabına geçti" dedi. Bankanın kendilerini aradığını, hesapların bloke olduğunu aktara Emre Gezek, "Parayı devlete bağışlayacaktık" iddiasında da bulundu. Recep Gezek ise "Eğer bu işlem suç ise niye iki gün boyunca bloke koymadılar da para çekmemize onay verdiler. Art niyetli olsaydım 16 milyarı alır yurtdışına kaçardım." ifadelerini kullandı.



TEKNİK HATA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, bankanın genel müdürlüğü İstanbul'da olduğu için soruşturma başlattı. Savcılık, iki kardeş hakkında, 'Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. İddianamede kardeşlerin bankanın yatırım işlemleri limit kontrolünde yaşanan teknik aksaklıktan faydalanarak özel bir yazılım kullanmadan şahsi hesaplarına yüklü miktarda para aktardıkları anlatıldı. Kurumun günlük zararının, ödeme gününe göre faiz ve masraf ilave edilmek kaydıyla 1 milyon 239 bin 654 TL olduğu kaydedildi.