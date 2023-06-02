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    NASA ilk halka açık toplantısını yaptı! Gizemli nesnelerin görüntüleri servis edildi

    NASA, gizemli nesnelerin görüntüsünü paylaştı. “Tanımlanamayan cisim” yorumunu yaptı! Ama “Uzaylılar mı?” sorusunu yanıtsız bıraktı! İşte sizler için derlediğimiz 2 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    ’UFO’K tefek iddialar!

    ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı NASA'nın UFO incelemesi için kurduğu kurul, ilk halka açık toplantısını yaptı. Araştırmacılar her yıl ortalama 800 civarı tanımlanamayan cisim ihbarı yapıldığını vurguladı. Ancak bunların çok küçük bir kısmının açıklanamadığını anlattı.

    Princeton Üniversitesi Öğretim Üyesi David Spergel, çalışmalarında henüz insanüstü bir zekanın ürünü veya dünya dışında bir hayatın varlığının kanıtı sayılabilecek bir şey bulamadıklarını açıkladı. Toplantıda ayrıca tanımlanamayan uçan nesnelerin görüntüleri de paylaşıldı.



    ÇOK 'ACI'YİP
    İskoçya'da Jo Cameron (66), ağrı ve acıyı hissetmediğini söyledi. Testlere göre Cameron'ın acı hissetmemesinin nedeni, vücudundaki hücresel değişikliklerdi. Uzmanlar bu durumun konjenital analjezi olarak adlandırıldığını söyledi. Jo Cameron, bir yerinin yandığını ancak yanık deri kokusu aldığı zaman fark ettiğini kaydetti. "Fırını kullanırken sık sık kollarımı yakıyorum ama acı hissetmiyorum" dedi.



    KOPARAN YANAR
    Dünyada sadece Aydın Kuşadası'nda yetişen Tülüşah çiçekleri açtı. Ziyaretçiler, sarı rüyayı fotoğraflamak için Aydın'a çıkarma yaptı. Çiçeğin endemik bir tür olduğu vurgulandı. Koruma altındaki Tülüşahları koparmanın cezası ise bu yıl 244 bin 315 liraya çıkarıldı.
    HAYRETTİN ŞAŞMAZ



    İNSANLIK DERSİ
    İrlandalı öğretmen Ena Larkin (66), yıllar önce Türkiye'de görev yaptı. Türk insanının misafirperverliğini hiç unutmadı. Kahramanmaraş depreminin ardından hemen yardım kampanyası başlattı. Çevresindeki bağışçıların da desteğiyle yaklaşık 7 bin 500 Euro ve çeşitli ihtiyaç malze-meleri topladı. Yardımı depremzedelere ulaştırdı.



        İKİZİ DE DOKTOR
        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Narin ve Naz Çeçen, çifte mutluluk yaşadı. Diplomalarını kendileri gibi doktor olan babaları Mehmet Baki Çeçen'in elinden aldı. İkiz kardeşler, "Umarız meslek hayatımız boyunca da hep beraber oluruz" açıklamasını yaptı.
        HASAN ÇAKMAK



        EĞLENİYO'RUS'
        Rusya, 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya savaş açtı. Avrupa, tüm oligarklara yaptırım kararı aldı. Ama buna rağmen işadamları, Türkiye, Dubai, İngiltere ve Fransa'ya demir attı. Eşleriyle birlikte eğlencede, alışverişte sınır tanımadı. Sosyetik Svetlana Maniovich, Paris'teki Vendome Meydanı'ndaki Joel Arthur Rosenthal adlı kuyumcudan milyonlarca liralık mücevher alışverişi yaptı. Savunma bakan yardımcısı olan kocası Timur İvanov'la gece alemlerine aktı. Savunma Bakanı Sergei Shoigu'nun kızı Ksenia da eşi Yevgeny Prizgozhin ile Dubai'de çılgınca bir tatil yaptı. Ukrayna'da ölenleri umursamadı.

        HUZURSUZ OLDULAR
        Eskişehir'de Safiye Gönül Bayar Huzurevi'nde kalan Hasan-Fatma İnan çifti, odalarına Başkan Erdoğan'ın fotoğrafını asmak istedi. Ama yönetim izin vermedi. Valinin devreye girmesiyle çiftin istekleri yerine getirildi. Fakat bu sefer mobbing devreye girdi. İddiaya göre, şizofreni hastası bir kadın odalarına gelip, yaşlı çifti darp etti. İnan çifti, can güvenliklerinin olmadığını söyledi.



            FENOMEN MENEMEN
            Ünlü gazete Le Monde, Başkan Erdoğan'ın Afrika'daki gücünü kaleme aldı. Türkiye'nin etkisi nedeniyle Fransa'nın kıtadan atılmak üzere olduğunu yazdı. Hatta Kamerun'da araştırma yaptı. Okullarda Erdoğan portresi olduğunu vurguladı. Gençlerin, Türkçe kurslarına kaydolduğunu anlattı. İlginç analizler sıraladı: Menemen yiyorlar, Türkler'e hayranlar. Fransız kültürü artık yok!


            12 MİLYON DEVRETTİ
            6 BİLEN çıkmayınca 12 milyon 321 bin lira devretti. 5 bilenler 47 bin 155'er, 4 bilenler bin 6'şar, 3 bilenler 51'er, 2 bilenler 5'er lira alacak.

            İNGİLİZ ANAHTARI!
            Turgay Ciner, medyasıyla Erdoğan karşıtlığı yaptı. Seçim öncesi Kılıçdaroğlu'na yatırım yapan ve tam destek veren Ciner Medya, 28 Mayıs gecesi büyük bir yıkım yaşadı. Dün İngiliz medyasına yansıyan manşetlere bakılırsa, İngilizler Ciner'e tam destek verme kararı aldı. Ciner'in Londra merkezli şirketi WE Soda'nın yüzde 10'luk halka arzına yönelik planı açıklandı.

            Ciner, halka arzdan yaklaşık 650 milyon sterlin gelir bekliyor. Soda kükürtü sayesinde büyüyen şirkete Galler'de dev araziler verildi. Şirket de bu sayede büyüdü. Ciner'in halka arz kararı aldığı süreç, bu yılın en büyüğü olarak dikkat çekti. WE Soda'nın piyasa değeri yaklaşık 8 milyar dolar (6.5 milyar sterlin). Bu fiyatla ilaç devi GlasxoSmithKline'ın geçen yıl temmuz ayında halka açtığı şirketi Haleon'un 28 milyar sterlinlik fiyatlamadan bu yana yapılan Birleşik Krallık'taki en büyük hacimli işlem olacak. WE Soda CEO'su Alasdair Warren, "Büyük balık olacağız" dedi.

            17 YILLIK FİRAR
            Kartal'da 2006'da meydana gelen cinayet iki ortağın tartışmasından çıktı. Kıraathane sahibi Tekin Aytar'a (40) cinayetten bir yıl kadar önce 15 bin lira karşılığında M.Ş.G. ortak oldu. Ancak G. bir süre sonra kendisi başka bir kıraathane açıp Aytar ile olan ortaklığını bitirdi. Olay günü G., Aytar'a, 'Sen neden benim hakkımda ileri geri konuşuyorsun' demesiyle başlaşan tartışma sokağa taştı. G., kaçmaya çalışan Aytar'ı öldürdü, sonra da kayıplara karıştı. Polis, yıllardır kayıplarda olan M.Ş.G.'nin Kartal'da olduğu ihbarını aldı. Operasyonla gözaltına alınan firari katil zanlısı hakkında şok eden bir detay ortaya çıktı. G.'nin 1998'de eşi N.G., eşinin annesi Güldenur Kılıç ve eşinin ağabeyi İsmail Kılıç'ı da öldürdüğü anlaşıldı.

            PARKTA İNFAZ
            Bursa Osmangazi'de bir parkın yanında 16 yaşındaki Arda Eren Siler, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine zanlı, yanında taşıdığı tabancayı çıkararak Arda Eren Siler'e ateş etti. Boğazından vurulan çocuk, kanlar içinde yere yığılırken zanlı ise olay yerinden kaçtı. Yaralı halde hastaneye kaldırılan Siler, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
            Muharrem Doğante

            KAYIP ADAM ÖLÜ BULUNDU
            Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kapukaya köyünde yaşayan Efe Ulaş (57) önceki sabah evinden çıktı. Ancak, akşam eve dönmedi. Ulaş'a ulaşamayan yakınları, jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ulaş'ın cansız bedeni dün ormanda bulundu. Savcı ve jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ulaş'ın cenazesi ailesine teslim edildi.

            FABRİKADA CAN VERDİ
            Bolu'da çalıştığı beyaz et entegre tesisinin canlı kabul bölümünde tavukları taşıyan banda sıkışan Recep Semiz (50), yaşamını yitirdi. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil ve jandarma ekipleri sevk edildi. İşçiler tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Semiz'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

            ANKARALI İŞ ADAMIYMIŞ!
            Konya'nın Kulu ilçesinde önceki gün naylona sarılıp, yakılmış bulunan 2 cesetten birinin Ankaralı işadamı Turgay Gök'e (36) ait olduğu belirlendi. Diğer cesedin de Ankara'nın Etimesgut ilçesi nüfusuna kayıtlı N.Ş. (44) adlı kadına ait olduğunun değerlendirildiği bildirildi. Cesedin N.Ş.'ye ait olup, olmadığı DNA testi ile netlik kazanacak.

            ZERİN KANLI!
            Eskişehir'de Zerin Kılınç (36), sevgilisinin evinden düşüp can verdi. Odada ve kapıda kan lekeleri, cam kırıkları, kırılmış kül tablası olduğu tespit edildi. Müebbetle yargılanan Yılmaz Sazak'ın ifadesi pes dedirtti: Ben iyi insanım. Olay aydınlansın!

            REKOR TURİZM
            Tatil henüz tam anlamıyla başlamadı. Antalya'ya gelen turist sayısı ise şimdiden 3.5 milyon kişiye ulaştı.

            BARLAS'I KAYBETTİK
            Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas (81), zatürre tedavisi gördüğü Şişli'deki özel bir hastanede hayata gözlerini yumdu. Türk basınının duayeni Barlas'ın ölümü, dostlarını ve medya camiasını yasa boğdu.


            KADİR ŞEKER YİNE CEZAEVİNDE
            Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32) engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp öldürdüğü gerekçesiyle 10 yıl 10 ay hapis cezası alan Kadir Şeker'in (22) cezası, Yargıtay tarafından onandı. Geçen yıl açık cezaevinden koronavirüs nedeniyle 31 Temmuz'a kadar izinli olarak tahliye edilen Şeker'in, cezasının onanmasının ardından dün jandarma ekiplerince gözaltına alındı, cezaevine teslim edildi. Şeker, 46 ay daha cezaevinde kalacak.

            MİRAY ÖLÜ BULUNDU
            Ağrı'da Güleser ve Reyis Ülgay çifti, çocukları Miray Asel'le birlikte ahırdaki hayvanlarına bakmaya gitti. Çift, kızlarını otomobilde bırakıp hayvanların bakımını yaptı. Ancak döndüklerinde Miray, araçta yoktu. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler küçük kızı, fosseptik çukurunda ölü buldu. Miray'ın ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belli olacak.

            PARKTA İNFAZ
            Bursa Osmangazi'de Arda Eren Siler (16), kimliği belirlenemeyen bir kişi ile tartıştı. Zanlı, tabancayı çıkararak Siler'e ateş etti. Boğazından vurulan çocuk, kaldırıldığı hastanede can verdi. Saldırgan kayıplara karıştı.

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            Türk Telekom
            Haberler Yaşam NASA ilk halka açık toplantısını yaptı! Gizemli nesnelerin görüntüleri servis edildi
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