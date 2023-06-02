NASA ilk halka açık toplantısını yaptı! Gizemli nesnelerin görüntüleri servis edildi



12 MİLYON DEVRETTİ

6 BİLEN çıkmayınca 12 milyon 321 bin lira devretti. 5 bilenler 47 bin 155'er, 4 bilenler bin 6'şar, 3 bilenler 51'er, 2 bilenler 5'er lira alacak.

İNGİLİZ ANAHTARI!

Turgay Ciner, medyasıyla Erdoğan karşıtlığı yaptı. Seçim öncesi Kılıçdaroğlu'na yatırım yapan ve tam destek veren Ciner Medya, 28 Mayıs gecesi büyük bir yıkım yaşadı. Dün İngiliz medyasına yansıyan manşetlere bakılırsa, İngilizler Ciner'e tam destek verme kararı aldı. Ciner'in Londra merkezli şirketi WE Soda'nın yüzde 10'luk halka arzına yönelik planı açıklandı.

Ciner, halka arzdan yaklaşık 650 milyon sterlin gelir bekliyor. Soda kükürtü sayesinde büyüyen şirkete Galler'de dev araziler verildi. Şirket de bu sayede büyüdü. Ciner'in halka arz kararı aldığı süreç, bu yılın en büyüğü olarak dikkat çekti. WE Soda'nın piyasa değeri yaklaşık 8 milyar dolar (6.5 milyar sterlin). Bu fiyatla ilaç devi GlasxoSmithKline'ın geçen yıl temmuz ayında halka açtığı şirketi Haleon'un 28 milyar sterlinlik fiyatlamadan bu yana yapılan Birleşik Krallık'taki en büyük hacimli işlem olacak. WE Soda CEO'su Alasdair Warren, "Büyük balık olacağız" dedi.

17 YILLIK FİRAR

Kartal'da 2006'da meydana gelen cinayet iki ortağın tartışmasından çıktı. Kıraathane sahibi Tekin Aytar'a (40) cinayetten bir yıl kadar önce 15 bin lira karşılığında M.Ş.G. ortak oldu. Ancak G. bir süre sonra kendisi başka bir kıraathane açıp Aytar ile olan ortaklığını bitirdi. Olay günü G., Aytar'a, 'Sen neden benim hakkımda ileri geri konuşuyorsun' demesiyle başlaşan tartışma sokağa taştı. G., kaçmaya çalışan Aytar'ı öldürdü, sonra da kayıplara karıştı. Polis, yıllardır kayıplarda olan M.Ş.G.'nin Kartal'da olduğu ihbarını aldı. Operasyonla gözaltına alınan firari katil zanlısı hakkında şok eden bir detay ortaya çıktı. G.'nin 1998'de eşi N.G., eşinin annesi Güldenur Kılıç ve eşinin ağabeyi İsmail Kılıç'ı da öldürdüğü anlaşıldı.



PARKTA İNFAZ

Bursa Osmangazi'de bir parkın yanında 16 yaşındaki Arda Eren Siler, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine zanlı, yanında taşıdığı tabancayı çıkararak Arda Eren Siler'e ateş etti. Boğazından vurulan çocuk, kanlar içinde yere yığılırken zanlı ise olay yerinden kaçtı. Yaralı halde hastaneye kaldırılan Siler, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Muharrem Doğante



KAYIP ADAM ÖLÜ BULUNDU

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kapukaya köyünde yaşayan Efe Ulaş (57) önceki sabah evinden çıktı. Ancak, akşam eve dönmedi. Ulaş'a ulaşamayan yakınları, jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ulaş'ın cansız bedeni dün ormanda bulundu. Savcı ve jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ulaş'ın cenazesi ailesine teslim edildi.



FABRİKADA CAN VERDİ

Bolu'da çalıştığı beyaz et entegre tesisinin canlı kabul bölümünde tavukları taşıyan banda sıkışan Recep Semiz (50), yaşamını yitirdi. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil ve jandarma ekipleri sevk edildi. İşçiler tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Semiz'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.



ANKARALI İŞ ADAMIYMIŞ!

Konya'nın Kulu ilçesinde önceki gün naylona sarılıp, yakılmış bulunan 2 cesetten birinin Ankaralı işadamı Turgay Gök'e (36) ait olduğu belirlendi. Diğer cesedin de Ankara'nın Etimesgut ilçesi nüfusuna kayıtlı N.Ş. (44) adlı kadına ait olduğunun değerlendirildiği bildirildi. Cesedin N.Ş.'ye ait olup, olmadığı DNA testi ile netlik kazanacak.

ZERİN KANLI!

Eskişehir'de Zerin Kılınç (36), sevgilisinin evinden düşüp can verdi. Odada ve kapıda kan lekeleri, cam kırıkları, kırılmış kül tablası olduğu tespit edildi. Müebbetle yargılanan Yılmaz Sazak'ın ifadesi pes dedirtti: Ben iyi insanım. Olay aydınlansın!



REKOR TURİZM

Tatil henüz tam anlamıyla başlamadı. Antalya'ya gelen turist sayısı ise şimdiden 3.5 milyon kişiye ulaştı.



BARLAS'I KAYBETTİK

Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas (81), zatürre tedavisi gördüğü Şişli'deki özel bir hastanede hayata gözlerini yumdu. Türk basınının duayeni Barlas'ın ölümü, dostlarını ve medya camiasını yasa boğdu.





KADİR ŞEKER YİNE CEZAEVİNDE

Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32) engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp öldürdüğü gerekçesiyle 10 yıl 10 ay hapis cezası alan Kadir Şeker'in (22) cezası, Yargıtay tarafından onandı. Geçen yıl açık cezaevinden koronavirüs nedeniyle 31 Temmuz'a kadar izinli olarak tahliye edilen Şeker'in, cezasının onanmasının ardından dün jandarma ekiplerince gözaltına alındı, cezaevine teslim edildi. Şeker, 46 ay daha cezaevinde kalacak.



MİRAY ÖLÜ BULUNDU

Ağrı'da Güleser ve Reyis Ülgay çifti, çocukları Miray Asel'le birlikte ahırdaki hayvanlarına bakmaya gitti. Çift, kızlarını otomobilde bırakıp hayvanların bakımını yaptı. Ancak döndüklerinde Miray, araçta yoktu. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler küçük kızı, fosseptik çukurunda ölü buldu. Miray'ın ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belli olacak.



PARKTA İNFAZ

Bursa Osmangazi'de Arda Eren Siler (16), kimliği belirlenemeyen bir kişi ile tartıştı. Zanlı, tabancayı çıkararak Siler'e ateş etti. Boğazından vurulan çocuk, kaldırıldığı hastanede can verdi. Saldırgan kayıplara karıştı.