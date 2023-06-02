Kırklareli'nde çalılık alanda parçalanmış ceset bulundu. Alınan bilgilere göre, Karahıdır Mahallesi'nde çalılık alanda çuval içerisinde ceset parçalarını gören bir vatandaş, 112 Acil Komuta Merkezi'ne ihbarda bulundu.
PARÇALANIP ÇUVALA KONULMUŞ
İhbar sonrası bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede büyük bölümü parçalanıp çuvala konulduğu tespit edildi. Ceset, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Olay ile ilgili Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.