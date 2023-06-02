Kırklareli'nde Çalılık Alanda Parçalanmış Ceset Bulundu



PARÇALANIP ÇUVALA KONULMUŞ

İhbar sonrası bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede büyük bölümü parçalanıp çuvala konulduğu tespit edildi. Ceset, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.