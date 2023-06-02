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    • Yaşam
    • 02.06.2023 16:06
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    • 02.06.2023 16:06
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    Kırklareli'nde Çalılık Alanda Parçalanmış Ceset Bulundu

    Kırklareli'nde çalılık alanda çuval içerisinde parçalanmış ceset bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede cesetin büyük bölümünün parçalanıp çuvala konulduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    takvim.com.tr
    AA
    Kırklareli’nde korkunç olay! Parçalanmış ceset bulundu

    Kırklareli'nde çalılık alanda parçalanmış ceset bulundu. Alınan bilgilere göre, Karahıdır Mahallesi'nde çalılık alanda çuval içerisinde ceset parçalarını gören bir vatandaş, 112 Acil Komuta Merkezi'ne ihbarda bulundu.


    PARÇALANIP ÇUVALA KONULMUŞ
    İhbar sonrası bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede büyük bölümü parçalanıp çuvala konulduğu tespit edildi. Ceset, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

    Olay ile ilgili Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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