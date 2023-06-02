İstanbul'da yangın esnasında ilginç anlar: Sigara yakıp itfaiyeyi bekledi

SİGARA YAKARAK EKİPLERİ BEKLEDİ

Çatıda kalan kişi cebinden çıkarttığı sigarayı yakarak ekipleri bekledi. İtfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşmasının ardından çatıda sigara içerek bekleyen kişi itfaiye sepetine bindirilerek aşağıya indirildi. İlginç anlar böyle görüntülendi. Yangında herhangi can kaybı veya yaralanma olmazken ekiplerin çalışması sonucunda kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

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