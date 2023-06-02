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    • Yaşam
    • 02.06.2023 10:10
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    • 02.06.2023 10:10
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    İstanbul'da yangın esnasında ilginç anlar: Sigara yakıp itfaiyeyi bekledi

    Arnavutköy’de bir binanın çatısında çıkan yangında dairede mahsur kalan bir genç kız, yan binadan çatıya çıkan vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Bu sırada çatıda kalmayı sürdüren kişi, sigara yakıp itfaiye ekiplerinin gelmesini bekledi. İtfaiye sepetine bindirilen kişi çatıdan aşağıya indirildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Yangın esnasında sigara yakıp itfaiye ekiplerini bekledi

    Arnavutköy Merkez Mahallesi Miray Sokak'ta bulunan bir binada dün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Binanın çatı katı dairesinde elektrik kaynaklı çıktığı tahmin edilen yangın çatıya sıçradı. Çatıdan alevler yükselirken dairede olduğu öğrenilen bir kızı kurtarmak isteyen vatandaşlar, yan binanın çatısına çıkarak genç kızı daireden çıkarttı.

    Ardından genç kız ve yanındakiler yan binanın çatısına geçerek yangından kurtuldu. Kurtarma anları cep telefonu kamerası tarafından görüntülenirken, genç kızı kurtaran vatandaşlardan birisi ise çatıda kalmaya devam etti.

    SİGARA YAKARAK EKİPLERİ BEKLEDİ
    Çatıda kalan kişi cebinden çıkarttığı sigarayı yakarak ekipleri bekledi. İtfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşmasının ardından çatıda sigara içerek bekleyen kişi itfaiye sepetine bindirilerek aşağıya indirildi. İlginç anlar böyle görüntülendi. Yangında herhangi can kaybı veya yaralanma olmazken ekiplerin çalışması sonucunda kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

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    Haberler Yaşam İstanbul'da yangın esnasında ilginç anlar: Sigara yakıp itfaiyeyi bekledi
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