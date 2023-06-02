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    Antalya'lı Yasin-Sultan Koç çifti koruyucu aile olarak minik bir yüreğe dokundu!

    Antalyalı Yasin-Sultan Koç çifti, koruyucu aile olmaya karar verdi. Yuvaya gitti. Bu sırada kucaklarına koşan 3 yaşındaki C.’den çok etkilendi. Sol eli olmayan yavruya kapılarını açıp kol kanat gerdi. Şu sözleri herkesi örnekti: O bizim cennet kuşumuz.

    Elde var mutluluk

    Antalya'da yaşayan iki çocuk sahibi Yasin ve Sultan Koç çifti, "Kimsesiz bir yavrunun hayatına dokunalım" dedi. Sultan Koç, eşiyle çocuk yuvasını ziyarete gitti. Bu sırada doğuştan sol eli olmayan 3 yaşındaki C.'nin koşup sımsıkı sarılmasından etkilendi. Çift, küçük kızın koruyucu ailesi olmaya karar verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvuru yapıp gelecek kararı bekledi. Ve kurum olumlu yanıt verdi. Minik C.'nin koruyucu ailesi olan Koç çifti, bağırlarına bastıkları çocuğa sevgi ve şefkatle kol kanat gerdi.



    'BEN DE YETİM BÜYÜDÜM'
    Anne Sultan Koç'un sözleri duygu yüklüydü: İlk sarılmada benim kalbimden doğan bir parça olduğunu hissettim. O an çok duygulandım, görevliler bile ağlamıştı. Keşke daha önce tanışsaydım diye düşündüm. Aile olarak mutluyduk ama cennet kuşumuzun gelmesiyle çok daha mutlu olduk. Engelli olması sevgimize engel olmadı. Onun için hep daha çok güçlü olacağız. Ona güzel bir gelecek hazırlamak istiyoruz. Artık onun yanında kocaman bir ailesi var. Baba Yasin Koç, kendisinin yetim büyüdüğünü ve bu nedenle kimsesiz çocukların hayatına dokunmak istediğini dile getirdi.

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    Haberler Yaşam Antalya'lı Yasin-Sultan Koç çifti koruyucu aile olarak minik bir yüreğe dokundu!
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