Türkiye'nin dört bir yanında 7'den 70'e oy heyecanı!

Türkiye iki hafta sonra yeniden oy kullandı. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için milyonlar sandık başına gitti. Genci yaşlısı her yaştan seçmen soluğu sandıkta aldı. 14 Mayıs'tan sonra 18 yaşını dolduran 47 bin 523 genç ilk oy heyecanını yaşarken, bulunulan yaş sandığa gitmeye engel olmadı.
Büyüklerimiz de yaşlarının getirdiği zorluklara rağmen oyunu kullanmaktan vazgeçmedi. 100 yaşını geçen çok sayıda seçmen, sandık başına giderek vatandaşlık görevini yerine getirdi. Huzurevlerinden, darülacezeden de seçmenler Cumhurbaşkanı Seçimi için oyunu kullandı.
EN GENÇ SEÇMEN
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turunda seçmen yeterliliği bulunmayan Kütahyalı Sude Kardaş, ilk oyunu ikinci turda doğum gününde kullandı. Domaniç ilçesinde yaşayan Kardaş, 14 Mayıs'tan bugüne geçen 14 günlük süreçte seçmen yeterliliği kazanan gençlerden biri oldu. Türkiye'deki en genç seçmenlerden Kardaş, seçimin ikinci turunda, kayıtlı olduğu Domaniç Ortaokulu'na giderek oy verme işlemini gerçekleştirdi. Doğum gününde sandık başına giden Sude Kardaş, "18 yaşımı doldurdum ve ilk oyumu kullanmak nasip oldu. Seçimlerimiz ülkemiz için hayırlı olsun" şeklinde konuştu.
CAN DOSTUYLA SEÇİM
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda sandığa ilk kez giden 18 yaşındaki İrem Ayşe Bazoğlu, 'can dostum' dediği köpeğiyle oyunu kullandı.
DUYGULANDIRAN KARŞILAŞMA
Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yaşayan 110 yaşındaki Safiye Kurtoğlu, ailesinin yardımıyla kaydının bulunduğu okula giderek oyunu kullandı. Hacımusa köyünde yaşayan Safiye Kurtoğlu, oyunu kullanmasının ardından uzun süredir görüşmediği kardeşi Şerife Uslucuk ile karşılaşınca göz yaşlarına hakim olamadı.
KUYRUĞA GİRDİLER
Her yaş grubundan ihtiyaç sahibine yuva olan Okmeydanı'ndaki Darülaceze sakinleri, kurum içinde kurulan sandıklarda oylarını verdi. Kurum görevlileri tarafından odalarından alınarak oy kullanma alanına getirilen sakinler, hastalık ve ihtiyaç durumlarına göre sırayla sandık başına alındı.
Sandık görevlileri tarafından nasıl oy kullanacakları hakkında bilgi verilen seçmenler, ardından oylarını verdi. Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, "Sakinlerimizin sabahın erken saatlerinde oy vermek için kuyruğa girmeleri vatandaşlık bilincinin Türkiye'de en üst noktada olduğunu gösteriyor. Dünyada çok az ülkede seçime böylesine üst noktada iştirak var" diye konuştu.