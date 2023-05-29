Türkiye'nin dört bir yanında 7'den 70'e oy heyecanı!

Türkiye iki hafta sonra yeniden oy kullandı. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için milyonlar sandık başına gitti. Genci yaşlısı her yaştan seçmen soluğu sandıkta aldı. 14 Mayıs'tan sonra 18 yaşını dolduran 47 bin 523 genç ilk oy heyecanını yaşarken, bulunulan yaş sandığa gitmeye engel olmadı.

Büyüklerimiz de yaşlarının getirdiği zorluklara rağmen oyunu kullanmaktan vazgeçmedi. 100 yaşını geçen çok sayıda seçmen, sandık başına giderek vatandaşlık görevini yerine getirdi. Huzurevlerinden, darülacezeden de seçmenler Cumhurbaşkanı Seçimi için oyunu kullandı.



EN GENÇ SEÇMEN

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turunda seçmen yeterliliği bulunmayan Kütahyalı Sude Kardaş, ilk oyunu ikinci turda doğum gününde kullandı. Domaniç ilçesinde yaşayan Kardaş, 14 Mayıs'tan bugüne geçen 14 günlük süreçte seçmen yeterliliği kazanan gençlerden biri oldu. Türkiye'deki en genç seçmenlerden Kardaş, seçimin ikinci turunda, kayıtlı olduğu Domaniç Ortaokulu'na giderek oy verme işlemini gerçekleştirdi. Doğum gününde sandık başına giden Sude Kardaş, "18 yaşımı doldurdum ve ilk oyumu kullanmak nasip oldu. Seçimlerimiz ülkemiz için hayırlı olsun" şeklinde konuştu.





CAN DOSTUYLA SEÇİM

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda sandığa ilk kez giden 18 yaşındaki İrem Ayşe Bazoğlu, 'can dostum' dediği köpeğiyle oyunu kullandı.