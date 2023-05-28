Seyyar sandıklar hasta ve engelli vatandaşların ayağına gitti

İl Seçim Kurulu görevlileri, tüm Tükiye genelinde hastalığı ya da engeli nedeniyle oy kullanmaya gidemeyen vatandaşların evine seyyar sandık götürdü.
EDİRNE
Edirne'de Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için seçmenler sabah saat 08.00 itibarıyla sandığa gitmeye başladı. Sandığa gidemeyen ve seyyar sandık talep eden yaşlı, hasta yatalak ve engelli vatandaşlar için seyyar sandık uygulaması yürürlüğe kondu.
İl Seçim Kurulu görevlileri, Şükrüpaşa Mahallesi'nde ikamet eden ve rahatsızlığı nedeniyle oy kullanmaya gidemeyen 82 yaşındaki Hacer Arda'nın, evine seyyar sandık götürdü.
Sandık görevlileri Hacer Arda'ya oy kullanma işlemi hakkında bilgi verdi. Oyunu kullanarak vatandaşlık görevini evinde yerine getiren Arda, görevlilere teşekkür etti.