Seyyar sandıklar hasta ve engelli vatandaşların ayağına gitti





ADIYAMAN

Adıyaman'da seyyar sandık talep eden 16 kişi için seyyar sandık taşındı. O kullananlar arasında ilk kez oy kullanan Sümeyye Şahin ile Osman ve Dilber Erdil çifti oldu.



İlk oyunu kullan 18 yaşındaki Sümeyye Şahin, "Oy kullanmaya gidemediğim için sabahın erken saatlerinde ekiplerimiz sandığı getirdi. Teşekkür ediyorum. İlk oyumu kullanıyorum" dedi.