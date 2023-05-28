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    • Yaşam
    • 28.05.2023 16:41
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    • 28.05.2023 16:45
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    Seyyar sandıklar hasta ve engelli vatandaşların ayağına gitti

    14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı seçiminde adaylardan birinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle tüm yurtta, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için sandıklar tekrardan kuruldu. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandığa gidemeyen yaşlı, hasta, yatalak ve engelli vatandaşlar seyyar sandık sayesinde oy kullanmanın ve vatandaşlık görevini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Seyyar sandıklar vatandaşların ayağına gitti

    İl Seçim Kurulu görevlileri, tüm Tükiye genelinde hastalığı ya da engeli nedeniyle oy kullanmaya gidemeyen vatandaşların evine seyyar sandık götürdü.

    EDİRNE
    Edirne'de Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için seçmenler sabah saat 08.00 itibarıyla sandığa gitmeye başladı. Sandığa gidemeyen ve seyyar sandık talep eden yaşlı, hasta yatalak ve engelli vatandaşlar için seyyar sandık uygulaması yürürlüğe kondu.



    İl Seçim Kurulu görevlileri, Şükrüpaşa Mahallesi'nde ikamet eden ve rahatsızlığı nedeniyle oy kullanmaya gidemeyen 82 yaşındaki Hacer Arda'nın, evine seyyar sandık götürdü.

    Sandık görevlileri Hacer Arda'ya oy kullanma işlemi hakkında bilgi verdi. Oyunu kullanarak vatandaşlık görevini evinde yerine getiren Arda, görevlilere teşekkür etti.

        Seyyar sandık uygulamasının çok güzel olduğunu söyleyen Hacer Arda'nın oğlu Sabahattin Arda, sandıkların eve kadar getirilmesi ve annesinin de vatandaşlık görevini yerine getirmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.



        KİLİS
        Kilis genelinde 395 sandıkta 96 bin 925 seçmen oy kullanacak. Sandığa gidemeyen engelli ve yaşlıların evlerine sandık götürülerek oy kullanmaları sağlandı. Seyyar sandık talebinde bulunan 19 vatandaşa seyyar sandık götürüldü.

        Engelinden dolayı oy kullanmaya gidemeyen Fehime Filiz Kuter, Yüksek Seçim Kurulu'ndan talepte bulunduğunu belirterek, "MS hastası olduğum için yürüme güçlüğü çekiyorum. Bu sebeple oyumu evde kullandım. Mahalle muhtarına başvuruda bulundum o YSK'ya bildirdi ve görevliler geldiler ve evde oyumu kullandım, çok memnun kaldım" dedi.



        KIRKLARELİ
        Kırklareli'nde de sandığa gidemeyen seçmenlerden talep edenlerin ayağına seyyar sandık götürüldü. Sandık kurulu başkanı ve görevlilerin kimlik kontrolünün ardından oy kullanma işlemi gerçekleştirildi.

        Hayırlı olması temennisinde bulunan 73 yaşındaki Gülistan Yılmaz, sandık görevlilerine teşekkür etti.



            ADIYAMAN
            Adıyaman'da seyyar sandık talep eden 16 kişi için seyyar sandık taşındı. O kullananlar arasında ilk kez oy kullanan Sümeyye Şahin ile Osman ve Dilber Erdil çifti oldu.

            İlk oyunu kullan 18 yaşındaki Sümeyye Şahin, "Oy kullanmaya gidemediğim için sabahın erken saatlerinde ekiplerimiz sandığı getirdi. Teşekkür ediyorum. İlk oyumu kullanıyorum" dedi.



            VAN
            Van'ın Başkale ilçesinde hastalığı veya engeli nedeniyle dışarı çıkamayan 5 seçmen, görevliler tarafından evlerine götürülen seyyar sandıkta oy kullandı.

            Başkale ilçesinin Yeni ve Hafizye Mahallelerinde yaşayan hasta ve engelli 5 vatandaş, Cumhurbaşkanı seçiminde ilçe seçim kurulu görevlileri tarafından taşınan 8801 nolu seyyar sandıkta oylarını kullandı. Vatandaşlardan Mehmet Ali Aldemir (92), Haşim Çevik (45), Semiha Öztürk (57), Eshet Karataş (67) ve Süphan Çomak (64), evlerine getirilen seyyar sandıkta oylarını kullandıktan sonra görevlilere teşekkür etti.



            KÜTAHYA
            Kütahya'da Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) belirlediği kriterlere göre başvurusu kabul edilen 10 seçmen, seyyar sandıkta oy kullandı. Sandık kurulu başkanı ve görevlilerin kimlik kontrolünün ardından seçmenlerin oy kullanma işlemi gerçekleştirildi.
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