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    Tekirdağ Çerkezköy'de diyaliz hastası Yüksel Eceli ambulansla getirildiği okulda sedye üzerinde oy kullandı!

    Türkiye, siyasi tarihinde ilk defa iki turlu bir seçime gitti. Başkanını seçti. Demokrasi aşığı seçmenler, engelini hastalığını bahane etmedi. Sedye ile bile sandığa gidip, vatandaşlık görevini yerine getirdi.

    Demokrasinin hastasıyım

    Türkiye, dün siyasi tarihinde bir ilki yaşadı. Cumhurbaşkanlığı seçimi, ikinci turda sonuçlandı. Bunun için vatandaşlar, oy kullandı. Özellikle de engeli olanlar, kendi durumlarına aldırmadı.

    Demokratik haklarını kullanmak için bu yarışa katıldı. Görme engelliler, felçliler, elleri eksik olanlar veya bu gibi bedeni engelleri açıkça belli olanlar, sandık çevresinde bulunan akrabalarından birinin, akrabası yoksa başka bir seçmenin yardımıyla tercihlerini yaptı.

    Bu görüntüler, diğer seçmenleri duygulandırdı. "İşte demokrasiye sahip çıkmak böyle olur" yorumları yapıldı.

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    Haberler Yaşam Tekirdağ Çerkezköy'de diyaliz hastası Yüksel Eceli ambulansla getirildiği okulda sedye üzerinde oy kullandı!
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